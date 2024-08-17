Лесные пожары на западе Турции: эвакуированы тысячи людей

Вблизи прибрежного города Измир на западе Турции тысячи сотрудников экстренных служб вторые сутки пытаются сдержать лесной пожар, который уже перекинулся на жилые кварталы города. Местные власти эвакуировали около 900 человек из пострадавших районов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в ночь на субботу, 17 августа. В провинции Измир для тушения пожаров задействованы 2965 человек и около 600 единиц техники, сообщили в пресс-службе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В районе Каршияка на севере Измира огонь повредил 30 зданий, сообщил мэр города Джемиль Тугай. Также загорелся 10-этажный жилой дом - пожарные оперативно эвакуировали жителей и потушили огонь в здании. В других районах Измира уже сгорели несколько домов, отметили местные власти.

В расположенном недалеко от Измира городе Маниса эвакуированы 1440 человек в связи с угрозой распространения огня в населенных пунктах, заявил глава МВД Турции ночью 17 августа.

Причина пожара под Измиром - костер для пикника

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала TRT Haber заявил, что причиной возгорания в лесной зоне близ Измира стал „костер, который разожгли три человека для пикника“. По его словам, полиция разыскивает виновных. „В регионе невероятный и нестабильный ветер. Слава богу, во всех этих пожарах пока не было человеческих жертв. Конечно, я не говорю о животных - мне их искренне жаль“, - сказал Юмаклы.

С начала лета Турцию не раз накрывала аномальная жара. По данным TRT, 16 августа лесные пожары возникли по меньшей мере в шести городах и провинциях, в том числе в западных городах Чанаккале, Маниса и Болу.