„Киев рискует, но не зря“. Эксперты о боях ВСУ под Курском

Вторая неделя наступления Украины в Курской области несколько прояснила ситуацию и привела к частичной смене оценок на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский впервые открыто признал, что на территории РФ проводится операция ВСУ. Западные лидеры из стран, поддерживающих Украину, по-прежнему ведут себя очень сдержанно, но заявляют, что не против использования их оружия. Что думают о происходящем западные военные эксперты - рассказывает Deutsche Welle.

DW обсудила курское наступление ВСУ с бывшими сотрудниками министерств обороны Германии и США: Нико Ланге (Nico Lange) и Кэтрин Сендак. Ланге - эксперт Мюнхенской конференции по безопасности, до этого работавший в руководстве Минобороны ФРГ при канцлере Ангеле Меркель (Angela Merkel). Сендак - директор Трансатлантической программы по обороне и безопасности в Центре анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне. С 2018 по 2021 год она была главным директором по России, Украине и Евразии в Пентагоне.

Что является целью Украины, а что - нет

Нико Ланге говорит, что скепсис первых дней сменился у него и его коллег на Западе признанием успехов ВСУ. „Среди военных экспертов вызывает большое уважение, как в таких условиях секретности, большой дисциплины можно было готовить и потом уже более недели проводить такую операцию, - говорит Ланге. - Украина показала очень высокий уровень в военной сфере“. А свой скепсис он объясняет дилеммой ВСУ - использовать резервы в Курской области или для защиты Донбасса? Несмотря на успехи, эта дилемма никуда не исчезла, отмечает Ланге. По его словам, ответ на, пожалуй, главный вопрос - стоила ли курская операция затраченных Украиной ресурсов - будет дан лишь спустя время. По его словам, оперативные цели Украины до конца не ясны, Киев о них не говорит, как и о количестве используемых сил. В захват Курской АЭС как цели ВСУ Ланге не верит.