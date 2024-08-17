Президент Карис - олимпийской сборной Эстонии: „Это был ценный опыт и урок для вас“

Глава государства поблагодарил спортсменов за то, что они достойно представили Эстонию. „Спасибо, что вы приложили все усилия“, — сказал президент Карис. „Кому-то удалось удивить себя на Олимпиаде и обратить олимпийские эмоции себе на пользу, у кого-то была неожиданная удача, что всегда случается на крупных соревнованиях, кто-то ошибся, и это вполне по-человечески, а иногда просто не везет. Но как все пройдет, никогда не становится известно до тех пор, пока не пройдут Олимпийские игры“.

Поздравляя дебютантов Олимпийских игр, президент Карис отметил, что спортсмен растет, участвуя в соревнованиях, а не только на тренировках. „Это был ценный опыт и урок для вас, который уже пойдет вам на пользу на следующих Олимпийских играх“, — сказал он.

По словам главы государства, самая яркая радость - олимпийская медаль - на этот раз не пришла, зато было десять мест в первой десятке. Кроме того, было два 11-х места. „Быть в числе 11 лучших в мире в десяти дисциплинах - это неплохо“, — сказал президент Карис.

Президент Эстонии поблагодарил спортсменов, для которых эта Олимпиада стала последней в карьере, за достойное представление нашей страны и многолетнюю преданность спорту. Он также поблагодарил тренеров и вспомогательный персонал, которые преданно и самоотверженно трудились на благо Олимпиады и эстонского спорта, а также Эстонский олимпийский комитет за слаженную и хорошую организацию как на Олимпийских играх, так и вокруг них.

На Олимпийских играх в Париже несколько эстонских спортсменов смогли войти в первую десятку: Нелли Дифферт (4-е место) - фехтование на шпагах (женщины) Янек Ыйглане (5-е место) - десятиборье Йоханнес Эрм (6-е место) - десятиборье Расмус Мяги (7-е место) - бег 400 м с барьерами Энели Ефимова (7-е место) - 100 м брассом Крегор Цирк (7-е место) - 200 м баттерфляем Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йохан Поолак, Михаил Куштейн (7-е место) - гребля Март Сейм (9-е место) - тяжелая атлетика Клен Кристофер Кальюлайд (9-е место) дошел до 1/8 финала -дзюдо Хейки Наби (10-е место) -греко-римская борьба

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