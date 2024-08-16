Лукашенко помиловал 30 политзаключенных. Их имена пока не названы

В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин. Некоторые из них имеют тяжелые заболевания, есть люди пенсионного возраста, уточняет „Пул первого“.

По данным телеграм-канала, все они признали вину. Имена помилованных не называются.

Белорусское издание „Зеркало“ обращает внимание, что, по информации правозащитного проекта „Весна“, 3 июля на свободу вышли 18 политзаключенных, в числе которых были Григорий Костусев, Дарья Лосик (жена политзаключенного и администратора Telegram-канала „Беларусь головного мозга“ Игоря Лосика), Светлана Лупач, Полина Половинко, Тамара Острейко и Екатерина Маденкова.

„Важные истории“ со ссылкой на команду лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской также пишут, что часть помилованных была освобождена в июле и августе. Старший советник Тихановской Франак Вячорка рассказал, что белорусские правозащитники через дипломатов и организации передали Минску списки тяжелобольных политзаключенных, которых нужно освободить. В этих списках была и часть помилованных Лукашенко.

По данным источника издания, знакомого с ходом переговоров, в списках было 34 имени. Они не раскрывались, чтобы не подвергать заключенных опасности.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .