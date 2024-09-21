Эстонский Экспресс
21.09.2024, 21:40

ФОТО И ВИДЕО | Жизнь в Вийвиконна: ветхие дома, назойливые туристы, охотники за привидениями и съемки клипа о Мариуполе

 (23)

Бывший шахтерский поселок с небольшим количеством жителей и множеством пустующих домов превратился в излюбленное место туристов. „В последнее время к Вийвиконна проявляют большой интерес кинематографисты, - рассказывает мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Если мы снесем пустующие дома, их интерес пропадет“.

Весной девять жителей муниципальных домов на улице Раху получили извещение, что им придется собирать вещи и выселяться из своих квартир, потому что непригодные для жизни и опасные здания подлежат сносу.

Изначально срок был назначен на конец июля, но теперь мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин откровенно признается изданию Maaleht, что у него больше нет единого ответа или видения того, что будет с бывшим шахтерским поселком Вийвиконна и жилыми домами.

Ключевой момент, конечно же, деньги.

Козы и прекрасные сады

Тем временем в Вийвиконна дни идут своим чередом.

Первым делом в некогда процветавшем поселке нам попадается полицейская машина.

„Обычный объезд, все тихо“, - получаем ответ на вопрос, не случилось ли чего.

Следующие, кого мы встречаем, - две женщины с колясками, гуляющие по деревенской улице.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (23)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии