ФОТО И ВИДЕО | Жизнь в Вийвиконна: ветхие дома, назойливые туристы, охотники за привидениями и съемки клипа о Мариуполе(23)
Бывший шахтерский поселок с небольшим количеством жителей и множеством пустующих домов превратился в излюбленное место туристов. „В последнее время к Вийвиконна проявляют большой интерес кинематографисты, - рассказывает мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Если мы снесем пустующие дома, их интерес пропадет“.
Весной девять жителей муниципальных домов на улице Раху получили извещение, что им придется собирать вещи и выселяться из своих квартир, потому что непригодные для жизни и опасные здания подлежат сносу.
Изначально срок был назначен на конец июля, но теперь мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин откровенно признается изданию Maaleht, что у него больше нет единого ответа или видения того, что будет с бывшим шахтерским поселком Вийвиконна и жилыми домами.
Ключевой момент, конечно же, деньги.
Козы и прекрасные сады
Тем временем в Вийвиконна дни идут своим чередом.
Первым делом в некогда процветавшем поселке нам попадается полицейская машина.
„Обычный объезд, все тихо“, - получаем ответ на вопрос, не случилось ли чего.