ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (905-й день) | CNN: США не хотят разрешать ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по Курской области
Подводим итоги очередного дня войны.
Бои в Курской области идут уже больше недели.
Из городов и сел, попавших под удар, эвакуировали тысячи мирных жителей. В Курске беженцам помогают волонтеры: они встречают прибывающих в город людей, помогают им найти жилье и раздают гуманитарную помощь, которую в регион отправляют со всей страны (минимум 40 грузовиков, по словам властей, отправили только из Петербурга). Издание „Бумага“ поговорило с волонтеркой из Курска и волонтером, приехавшим в город из Петербурга, о состоянии беженцев, обстановке и настроениях в области, а также о том, что не показывают в федеральных СМИ. С разрешения издания „Медуза“ публикует этот материал целиком.
В Глушковском районе Курской области ударом ВСУ разрушен автомобильный мост. Отрезанной оказалась часть приграничных сел
В Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ был разрушен автомобильный мост через реку Сейм, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Глава региона не уточнил, чем был нанесен удар. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, по мосту ударили ракетами из установки HIMARS, после чего обрушился один из пролетов. Mash пишет, что после удара по мосту отрезанной оказалась приграничная часть Глушковского района — в том числе села Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.
В Донецке, который контролируют власти аннексированной ДНР, загорелся торговый центр „Галактика“.
Назначенный Россией глава ДНР Денис Пушилин объявил „о централизованных ударах“ ВСУ по Петровскому району Донецка. Площадь пожара в торговом центре, заявил он, — более 10 тысяч квадратных метров. В результате пожара получили ранения 11 человек. По словам Пушилина, в результате обстрела также было повреждено здание Центральной городской больницы № 14 города Донецка.
Офис генпрокурора Украины сообщает о задержании начальников двух территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области — из Бучи и Борисполя.
По данным следствия, военкомы организовали схему уклонения военнообязанных от мобилизации и за взятки изготавливали медицинские документы, по которым призывников признавали негодными к военной службе. При обысках у подозреваемых изъяли более миллиона долларов. Начальником ТЦК Бучанского района является Леонид Выкочко, а начальником ТЦК Бориспольского района - Сергей Русин, отмечает „Украинская правда“.
Поисково-спасательный отряд „Лиза Алерт“ перестал публиковать информацию о людях, пропавших в приграничных районах.
В сообщении отряда говорится, что это решение принято „из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников“. Волонтеры продолжат собирать заявки о пропавших в закрытом формате. Накануне стало известно, что по решению Генпрокуратуры была заблокирована группа „Суджа — Поиск людей“ во „ВКонтакте“. Там искали пропавших в результате операции ВСУ в Курской области.
Херсонский областной суд, подконтрольный властям России, приговорил к десяти с половиной годам исправительной колонии общего режима гражданку Украины Ирину Горобцову, обвиненную в шпионаже (276 УК).
Генпрокуратура РФ утверждает, что Горобцова передавала украинской разведке информацию о российских войсках в Херсонской области. Горобцову похитили из ее дома в Херсоне люди в военной форме в мае 2022 года. Позже родственники обнаружили ее в СИЗО Симферополя.
Участники легиона „Свобода России“, воюющие на стороне ВСУ, обратились к российским военным на фоне украинского наступления в Курской области.
„Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова. Это решение — здоровая альтернатива бездумной смерти. Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи“, — говорится в заявлении группировки.
Несколько источников CNN также сообщили, что США не хотят разрешать ВСУ использовать американское дальнобойное оружие для ударов по Курской области не из-за риска эскалации, а потому, что не могут предоставить Украине так много ракет ATACMS.
Американские власти, по данным собеседников издания, считают, что Украине следует использовать имеющиеся ракеты для ударов по аннексированному Крыму.
Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи назвал реакцию России на операцию ВСУ в Курской области „медленной и рассеянной“.
По мнению военного, это связано с отсутствием понимания командования, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри РФ, а также отсутствием высвобожденных войск, которые Минобороны РФ может привлечь в Курской области.
Десантно-штурмовые войска ВСУ публикуют кадры первых часов операции 6 августа в Курской области России.
„Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленники. День, вошедший в историю русско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и тишина стали определяющими на начальном этапе операции“, — говорится в пояснении к видео.
Источник: „Медуза“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.