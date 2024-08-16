ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (905-й день) | CNN: США не хотят разрешать ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по Курской области

Бои в Курской области идут уже больше недели.

Из городов и сел, попавших под удар, эвакуировали тысячи мирных жителей. В Курске беженцам помогают волонтеры: они встречают прибывающих в город людей, помогают им найти жилье и раздают гуманитарную помощь, которую в регион отправляют со всей страны (минимум 40 грузовиков, по словам властей, отправили только из Петербурга). Издание „Бумага“ поговорило с волонтеркой из Курска и волонтером, приехавшим в город из Петербурга, о состоянии беженцев, обстановке и настроениях в области, а также о том, что не показывают в федеральных СМИ. С разрешения издания „Медуза“ публикует этот материал целиком.

В Глушковском районе Курской области ударом ВСУ разрушен автомобильный мост. Отрезанной оказалась часть приграничных сел

В Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ был разрушен автомобильный мост через реку Сейм, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Глава региона не уточнил, чем был нанесен удар. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, по мосту ударили ракетами из установки HIMARS, после чего обрушился один из пролетов. Mash пишет, что после удара по мосту отрезанной оказалась приграничная часть Глушковского района — в том числе села Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.

В Донецке, который контролируют власти аннексированной ДНР, загорелся торговый центр „Галактика“.

Назначенный Россией глава ДНР Денис Пушилин объявил „о централизованных ударах“ ВСУ по Петровскому району Донецка. Площадь пожара в торговом центре, заявил он, — более 10 тысяч квадратных метров. В результате пожара получили ранения 11 человек. По словам Пушилина, в результате обстрела также было повреждено здание Центральной городской больницы № 14 города Донецка.

Офис генпрокурора Украины сообщает о задержании начальников двух территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области — из Бучи и Борисполя.