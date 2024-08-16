Российское исследовательское судно нарушило территориальные воды Финляндии в июле – одновременно были зафиксированы помехи сигнала GPS

Россия нарушила территориальные воды Финляндии 26 июля, сообщает Пограничная охрана в своем пресс-релизе.

По данным Пограничной охраны, исследовательское судно Балтийского флота России „Михаил Казанский“ находилось в территориальных водах Финляндии в течение семи минут и прошло чуть более двух километров.

Нарушение произошло в морской зоне возле островов Хаапасари, относящихся к Котка.

По подозрению в нарушении территориальных вод обвиняется капитан судна, чью личность продолжают выяснять финские власти.

Российские власти сообщили Пограничной охране, что на судне возникли технические проблемы и извинились за пересечение границы территориальных вод. Ответов о причастных лицах или более точных причинах не получено. Взаимодействие между Пограничной охраной и российскими властями продолжается.

Морской охране пришлось вмешаться

Расследование не выявило, что судно занималось чем-либо, кроме навигации, в водах Финляндии.

Патрульный катер морской охраны выпроводил российское судно из территориальных вод Финляндии с помощью своего маневра и жестов экипажа.

Помехи GPS в тот же день

Морская охрана Финского залива и несколько гражданских судов зафиксировали в день происшествия сильные помехи сигнала GPS в восточной части Финского залива. Не исключено, что помехи возникли в связи с навигацией российского судна.

Судно направлялось в сторону Выборга и отклонилось от курса по неизвестной для Пограничной охраны причине.

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