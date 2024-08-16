Рауль Эаметс: конкурентоспособность Эстонии продолжает ухудшаться
Обновленные данные Департамента статистики о прошлогоднем валовом внутреннем продукте (ВВП) и расходах на рабочую силу в Эстонии свидетельствую о том, что конкурентоспособность страны продолжает ухудшаться. По словам главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, это происходит из-за того, что рост заработной платы опережает подъем производительности труда, пишет rus.err.ee.
Эаметс отметил, что проблемы в экономике возникают тогда, когда производительность труда не поспевает за заработными платами.
„Проще говоря, производительность пошива одноразовых медицинских масок ниже, чем производительность разработки программного обеспечения, поскольку если разработка программного обеспечения обходится компании в десятки или сотни тысяч евро, то маска стоит гораздо дешевле. По этой же причине швея получает более низкую зарплату, чем разработчик программного обеспечения. Возможно, вы сможете платить своим сотрудникам более высокую зарплату, если ваш продукт, который вы продаете на рынке, дороже или имеет более высокую добавленную стоимость“, – пояснил экономист.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.