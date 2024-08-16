Рауль Эаметс: конкурентоспособность Эстонии продолжает ухудшаться

„Проще говоря, производительность пошива одноразовых медицинских масок ниже, чем производительность разработки программного обеспечения, поскольку если разработка программного обеспечения обходится компании в десятки или сотни тысяч евро, то маска стоит гораздо дешевле. По этой же причине швея получает более низкую зарплату, чем разработчик программного обеспечения. Возможно, вы сможете платить своим сотрудникам более высокую зарплату, если ваш продукт, который вы продаете на рынке, дороже или имеет более высокую добавленную стоимость“, – пояснил экономист.