Сексуальный победный танец принес олимпийской чемпионке кругленькую сумму

Теперь 30-летняя Ньюман прокомментировала события, последовавшие за ее сексуальным победным танцем, развлекательному изданию TMZ.

„Это было дико“, — говорит Ньюман, которая пользуется огромной популярностью. По словам канадки, сейчас у нее в десять раз больше подписчиков на OnlyFans, чем до Олимпийских игр в Париже.

Во время Олимпийских игр, по словам Ньюман, она привлекла 20 000 новых подписчиков. Поскольку месячная подписка на ее контент стоит 7 евро, Ньюман заработала не менее 140 000 евро только на этих новых подписчиках.

Спортсменка в шутку добавила, что отправиться в мировое турне с тверком ей порекомендовала мама.

В Париже 30-летняя легкоатлетка установила национальный рекорд, взяв высоту 4,85 метра, и завоевала бронзовую медаль, ставшую для нее первой в карьере на титульных соревнованиях. Впереди нее оказались Кэти Мун (также 4,85 метра) и Нина Кеннеди (4,90 метра).

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