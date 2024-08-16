Сексуальный победный танец принес олимпийской чемпионке кругленькую сумму
Канадка Алиша Ньюман завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже. Получив медаль, спортсменка отпраздновала свой успех тверком. Этот танец быстро стал вирусным и принес ей значительную сумму денег благодаря новой волне подписчиков на её платформе.
Теперь 30-летняя Ньюман прокомментировала события, последовавшие за ее сексуальным победным танцем, развлекательному изданию TMZ.
„Это было дико“, — говорит Ньюман, которая пользуется огромной популярностью. По словам канадки, сейчас у нее в десять раз больше подписчиков на OnlyFans, чем до Олимпийских игр в Париже.
Во время Олимпийских игр, по словам Ньюман, она привлекла 20 000 новых подписчиков. Поскольку месячная подписка на ее контент стоит 7 евро, Ньюман заработала не менее 140 000 евро только на этих новых подписчиках.
Спортсменка в шутку добавила, что отправиться в мировое турне с тверком ей порекомендовала мама.
В Париже 30-летняя легкоатлетка установила национальный рекорд, взяв высоту 4,85 метра, и завоевала бронзовую медаль, ставшую для нее первой в карьере на титульных соревнованиях. Впереди нее оказались Кэти Мун (также 4,85 метра) и Нина Кеннеди (4,90 метра).
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