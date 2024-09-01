Эстонский Экспресс
01.09.2024, 19:46

„Господи, какая ностальгия!“ Детскому поезду в Таллиннском зоопарке исполнилось 35 лет

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День рождения детского поезда отметили 18 августа.
День рождения детского поезда отметили 18 августа.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Когда 35 лет назад Мати Синк впервые сел в кабину машиниста детского поезда в Таллиннском зоопарке, он думал, что проведет там всего пару лет, чтобы немного подзаработать. Но это стало делом всей его жизни.

Утром в понедельник - до 11 часов - в зоопарке и на железнодорожной станции „Вескиметса“ никого нет. Первые желающие покататься приходят через час: мальчик из Норвегии лет десяти и его старший брат садятся в поезд и через несколько минут, сойдя с него, радостно кричат и дают Мати пять.

Но бывает и так, что под навесом 64-летнего Мати ждет целая очередь или ему приходится усаживать в поезд сразу 32 ребенка. Никогда не знаешь, как будет. На станции висит табличка: поезд ходит в хорошую погоду с 11 утра до 5 вечера. Нужно ли ехать на работу на следующий день, Мати узнает накануне вечером из прогноза погоды в передаче „Актуальная камера“.

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