Правда ли, что отец и сын Флеминги дважды спасли от смерти Уинстона Черчилля?
В Сети широко разошлась история о том, как члены семьи одного нобелевского лауреата дважды спасли жизнь другому: сначала Флеминг-старший вытащил юного Черчилля из трясины, а затем открытый его сыном пенициллин помог британскому премьеру вылечиться от воспаления лёгких. Мы проверили, было ли такое на самом деле.
История обычно имеет следующий вид.В начале XX века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крики о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, которого засасывала в свои жуткие бездны болотная жижа. Мальчик пытался выкарабкаться из страшной массы болотной трясины, но каждое его движение приговаривало его к скорой гибели. Мальчик кричал от отчаяния и страха. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул спасительную ветку утопающему. Мальчик выбрался на безопасное место. Его пробивала дрожь, он долго не мог унять слёзы, но главное — он был спасён!— Пойдём ко мне в дом, — предложил ему фермер. — Тебе надо успокоиться, высушиться и согреться.— Нет-нет, — мальчик покачал головой, — меня папа ждёт. Он очень волнуется, наверное.С благодарностью посмотрев в глаза своему спасителю, мальчик убежал. Утром фермер увидел, что к его дому подъехала богатая карета, запряжённая роскошными породистыми скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил:— Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?— Да, я, — ответил фермер.— Сколько я вам должен?— Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был поступить нормальный человек.— Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму, — настаивал посетитель.— Я больше ничего не хочу говорить на эту тему. До свидания, — фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо выскочил его сынишка.— Это ваш сын? — спросил богатый гость.— Да, — с гордостью ответил фермер, поглаживая мальчика по головке.— Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении.Прошло несколько лет. Сын фермера закончил школу, потом — медицинский университет, и вскоре его имя стало всемирно известно как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр Флеминг.Перед самой войной в одну из богатых лондонских клиник поступил с тяжелейшей формой воспаления лёгких сын того самого джентльмена. Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот раз? Да, пенициллин, открытый Александром Флемингом.Имя богатого джентльмена, давшего образование Флемингу, было Рэндольф Черчилль. А его сына звали Уинстон Черчилль, который впоследствии стал премьер-министром Англии. Уинстон Черчилль как-то сказал: „Сделанное тобой к тебе же и вернётся“.
Попала эта история и в печатные издания с незначительными расхождениями в сюжете (в некоторых вариантах Черчилля спасал юный Флеминг, а не его отец). Самые ранние же её упоминания можно встретить в 1943 году — том самом, когда Черчилль заболел и вылечился от пневмонии. Например, в заметке „Флеминг спасает Черчилля“, попавшей в ежемесячный бюллетень Совета по вопросам здравоохранения штата Индиана со ссылкой на газету Indianapolis Star.
Во-первых, нетрудно убедиться, что к началу XX века (в 1901 году) одному фигуранту этой истории (Александру Флемингу) исполнилось 20 лет, а другому (Уинстону Черчиллю) — и вовсе 27. Так что мальчиками их назвать сложно. Отец будущего британского премьера Рэндольф Черчилль скончался в 1895 году, a отец будущего первооткрывателя пенициллина Хью Флеминг — и вовсе в 1888 году. Поэтому завязка истории, если бы она имела место, могла разворачиваться только во второй половине 1880-х, когда Флеминг-младший дорос до школьного возраста. Собственно, примерно то же время и упоминается в заметке, фрагмент которой мы видим выше.
Во-вторых, юный Александр Флеминг попал из Шотландии в Лондон, когда ему было 14, и долгое время занимался чем угодно, кроме медицины (политехническая школа, работа в бизнесе, должность клерка, служба в Шотландском полку), а только потом решил заняться врачебным делом, поступив в медицинскую школу. Причём спонсором учёбы выступил недавно скончавшийся дядя Александра, который завещал племяннику £250, а вовсе не отец Уинстона Черчилля.
Далее, нет никаких свидетельств подобных поступков со стороны Черчиллей в личных делах и архивах влиятельного британского рода, как и во всевозможных воспоминаниях. А это семья, которая находилась в центре внимания общественности задолго до того, как Уинстон Черчилль стал премьер-министром, не говоря уже об аккуратном отношении к финансовым вопросам в Великобритании.
Следующая нестыковка касается уже второй части истории. Дело в том, что, когда Черчилль заболел пневмонией в 1943 году, он принимал препарат из группы сульфаниламидов, а вовсе не антибиотик пенициллин. Считается, что это был сульфапиридин (M&B 693), о чём Черчилль заявил сам вскоре после излечения:“Замечательный M&B, не доставивший мне никаких неудобств, был применён в самом начале болезни, и после семидневного жара враг был отброшен“.
Правда, британский премьер тут же пошутил, что M&B можно также расшифровать как „Моран и Бедфорд“ (фамилии его врачей), но это явное лирическое отступление. Так или иначе, но все авторитетные источники говорят о том, что упоминание в публикациях газет The Daily Telegraph и The Morning Post от 21 декабря 1943 года пенициллина было результатом ошибки. Пенициллин вообще к тому моменту ещё не получил широкого распространения.
Ну и точку в этой истории поставил сам сэр Александр Флеминг, который, узнав о распространяемом газетами сюжете с чудесным двойным спасением, в своём письме к Андре Грации назвал его „удивительной басней“. Однако вдохновляющий текст с моралью „Сделанное тобой к тебе же и вернётся“ ходит по свету по сей день.
Итог: Фейк