Правда ли, что отец и сын Флеминги дважды спасли от смерти Уинстона Черчилля?

История обычно имеет следующий вид.В начале XX века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крики о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, которого засасывала в свои жуткие бездны болотная жижа. Мальчик пытался выкарабкаться из страшной массы болотной трясины, но каждое его движение приговаривало его к скорой гибели. Мальчик кричал от отчаяния и страха. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул спасительную ветку утопающему. Мальчик выбрался на безопасное место. Его пробивала дрожь, он долго не мог унять слёзы, но главное — он был спасён!— Пойдём ко мне в дом, — предложил ему фермер. — Тебе надо успокоиться, высушиться и согреться.— Нет-нет, — мальчик покачал головой, — меня папа ждёт. Он очень волнуется, наверное.С благодарностью посмотрев в глаза своему спасителю, мальчик убежал. Утром фермер увидел, что к его дому подъехала богатая карета, запряжённая роскошными породистыми скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил:— Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?— Да, я, — ответил фермер.— Сколько я вам должен?— Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был поступить нормальный человек.— Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму, — настаивал посетитель.— Я больше ничего не хочу говорить на эту тему. До свидания, — фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо выскочил его сынишка.— Это ваш сын? — спросил богатый гость.— Да, — с гордостью ответил фермер, поглаживая мальчика по головке.— Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении.Прошло несколько лет. Сын фермера закончил школу, потом — медицинский университет, и вскоре его имя стало всемирно известно как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр Флеминг.Перед самой войной в одну из богатых лондонских клиник поступил с тяжелейшей формой воспаления лёгких сын того самого джентльмена. Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот раз? Да, пенициллин, открытый Александром Флемингом.Имя богатого джентльмена, давшего образование Флемингу, было Рэндольф Черчилль. А его сына звали Уинстон Черчилль, который впоследствии стал премьер-министром Англии. Уинстон Черчилль как-то сказал: „Сделанное тобой к тебе же и вернётся“.