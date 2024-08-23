Здоровье
23.08.2024, 08:08

Когда я забеременела, мой семейный врач от меня отказался: проблема доступности медицинской помощи в Эстонии стала острее?

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Анна Тамм
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia

Если вы сталкивались с проблемой поиска семейного врача в Эстонии, то знаете, что это - тот еще квест. Зачастую приходится долго обзванивать центры семейных врачей, а найдя себе специалиста, - крепко за него держаться. Но как быть, если возникает конфликт и семейный врач просто отказывается вас обслуживать?

Недавно молодая жительница Таллинна Лана столкнулась с неприятной ситуацией - по словам женщины, ей было отказано во врачебной помощи. Семейный врач не обрадовался тому, что его пациентка ждет ребенка, и попросил не беспокоить его ни в беременность, ни после родов.

„Когда я ходила беременная, мой семейный врач сказала прямым текстом: „Не обращайся ко мне ни беременная, ни когда ребенок родится, - делится женщина. - Я не хочу иметь дел ни с беременными, ни с детьми“. Итог: я позвонила, в центр, куда мне предложила перейти эта врач (там, мол, есть педиатр), где мне сказали, что ни в Mustamäe perearstikeskus, ни в Nõmme Perearstikeskus педиатров нету. Все, что я делаю для ребенка, это 3,5 месяца хожу к платным педиатрам в Fertilitas и в Valvelkiinik. Но платные педиатры все равно не являются ведущими педиатрами. Таким образом, платный педиатр сказал мне, что так или иначе на все плановые прививки нас должен направить действующий врач, это закон. А наш действующий врач - та самая, которая от нас отказалась! Звонить ей нет смысла. Там сразу с порога: „Я ведь сказала, что вы не мои пациенты?“

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