23.08.2024, 08:08
Когда я забеременела, мой семейный врач от меня отказался: проблема доступности медицинской помощи в Эстонии стала острее?(1)
ФОТО: Delfi Meedia
Если вы сталкивались с проблемой поиска семейного врача в Эстонии, то знаете, что это - тот еще квест. Зачастую приходится долго обзванивать центры семейных врачей, а найдя себе специалиста, - крепко за него держаться. Но как быть, если возникает конфликт и семейный врач просто отказывается вас обслуживать?
Недавно молодая жительница Таллинна Лана столкнулась с неприятной ситуацией - по словам женщины, ей было отказано во врачебной помощи. Семейный врач не обрадовался тому, что его пациентка ждет ребенка, и попросил не беспокоить его ни в беременность, ни после родов.
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