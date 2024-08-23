Когда я забеременела, мой семейный врач от меня отказался: проблема доступности медицинской помощи в Эстонии стала острее?

„Когда я ходила беременная, мой семейный врач сказала прямым текстом: „Не обращайся ко мне ни беременная, ни когда ребенок родится, - делится женщина. - Я не хочу иметь дел ни с беременными, ни с детьми“. Итог: я позвонила, в центр, куда мне предложила перейти эта врач (там, мол, есть педиатр), где мне сказали, что ни в Mustamäe perearstikeskus, ни в Nõmme Perearstikeskus педиатров нету. Все, что я делаю для ребенка, это 3,5 месяца хожу к платным педиатрам в Fertilitas и в Valvelkiinik. Но платные педиатры все равно не являются ведущими педиатрами. Таким образом, платный педиатр сказал мне, что так или иначе на все плановые прививки нас должен направить действующий врач, это закон. А наш действующий врач - та самая, которая от нас отказалась! Звонить ей нет смысла. Там сразу с порога: „Я ведь сказала, что вы не мои пациенты?“