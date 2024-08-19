Мнение
19.08.2024, 12:04

Военный эксперт: „ Россия проводит диверсионные операции низкого уровня“. Как Кремль подрывает безопасность в Европе и США?

 
Главные задачи: взрывы, поджоги и повреждение инфраструктуры
Александр Горобец
украинский журналист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kairi Prints

В Европе с новой силой могут активизироваться диверсии, корни которых уходят в Россию. Вероятно, работа над планированием и реализацией таких акций и не прекращалась, ведь цель у них неизменная и все еще актуальная - добиться ослабления союзников по НАТО и всеми способами способствовать если не прекращению, то хотя бы сокращению или замедлению военной помощи Украине.

Россия пыталась отравить военных бундесвера

Под новым ударом уже могла оказаться Германия, где недавно произошла серия диверсий на военных базах. В частности, возле Кельна пришлось опечатывать одну из военных казарм из-за подозрения в загрязнении питьевой воды. Полиция и военная контрразведка подозревают, что злоумышленники могли пробраться на территорию военной базы и отравить там воду, проделав дыру в ограждении. В казармах возле Кельна располагаются командные пункты и военные ведомства бундесвера, а также военно-воздушные силы. Вероятно, по той же причине была закрыта и военно-воздушная база НАТО в городе Гайленкирхен, на которой, среди прочего, дислоцируются разведывательные самолеты.

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