19.08.2024, 12:04
Военный эксперт: „ Россия проводит диверсионные операции низкого уровня“. Как Кремль подрывает безопасность в Европе и США?
Главные задачи: взрывы, поджоги и повреждение инфраструктуры
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В Европе с новой силой могут активизироваться диверсии, корни которых уходят в Россию. Вероятно, работа над планированием и реализацией таких акций и не прекращалась, ведь цель у них неизменная и все еще актуальная - добиться ослабления союзников по НАТО и всеми способами способствовать если не прекращению, то хотя бы сокращению или замедлению военной помощи Украине.