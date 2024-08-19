Военный эксперт: „ Россия проводит диверсионные операции низкого уровня“. Как Кремль подрывает безопасность в Европе и США?

Россия пыталась отравить военных бундесвера

Под новым ударом уже могла оказаться Германия, где недавно произошла серия диверсий на военных базах. В частности, возле Кельна пришлось опечатывать одну из военных казарм из-за подозрения в загрязнении питьевой воды. Полиция и военная контрразведка подозревают, что злоумышленники могли пробраться на территорию военной базы и отравить там воду, проделав дыру в ограждении. В казармах возле Кельна располагаются командные пункты и военные ведомства бундесвера, а также военно-воздушные силы. Вероятно, по той же причине была закрыта и военно-воздушная база НАТО в городе Гайленкирхен, на которой, среди прочего, дислоцируются разведывательные самолеты.