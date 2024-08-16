Комендант Москалев. Кого Киев назначил руководить захваченной территорией Курской области

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Эдуард Москалев был назначен руководителем только что созданной комендатуры, которая будет работать в Курской области.

С должности командующего Объединенными силами Зеленский уволил генерала в феврале 2023 года. После этого Москалев был командующим оперативно-стратегической группировкой войск „Одесса“, оперативно-тактической группировкой „Донецк“, а затем вернулся на предыдущую должность в Одессу.

После полномасштабного вторжения России в марте 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Москалева — на тот момент начальника штаба оперативного командования „Восток“ Сухопутных войск — командующим Объединенных сил. Это означало, что он возглавил группировку войск на востоке Украины. Тогда же Москалев получил орден Богдана Хмельницкого ІІ степени.

В сентябре 2014 года полковник Москалев получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени — это свидетельствует о его участии в боевых действиях на Донбассе с первых месяцев гибридного вторжения России.

Москалеву 50 лет. В середине 2000-х он окончил киевскую Национальную академию обороны. Известно, что в 2012 году он возглавлял танковый полк в известном в Украине учебном центре „Десна“.

Собеседники Би-би-си называют Эдуарда Москалева принципиально непубличным человеком, сознательно избегающим внимания прессы. В открытом доступе можно найти только базовые факты, дающие общее впечатление о его профессиональном пути.

„Даже в Генштабе шутят, что поводом для этого могла стать его фамилия“

Би-би-си рассказывает, что известно о Москалеве и в чем будут состоять его функции в новой должности.

А генерал-майор Эдуард Москалев в прямом смысле вошел в историю, став первым комендантом, который будет олицетворять украинские власти на российской территории, — причем, как утверждают в Киеве, в полном соответствии с международным правом.

После того, как президент Владимир Зеленский анонсировал создание на Курщине военных комендатур, Украина прибегла к такому шагу.

„Никто точно не знает, почему комендантом в Курскую область назначили именно Москалева, но даже в Генштабе шутят, что поводом для этого могла стать его фамилия“, — шутит собеседник Би-би-си, близкий к военному руководству государства.

Уже серьезно источник Би-би-си описал Москалева как неразговорчивого, скорее замкнутого, довольно строгого мужчину, который раскрывается только в кругу ближайших знакомых.

В то же время Москалева характеризуют как „окопного, а не кабинетного“ генерала, много времени проводящего в непосредственном общении с бойцами — и, например, не брезгующего простой солдатской пищей.

„Он очень исполнительный, он не станет строить потемкинские деревни“, — рассказал собеседник Би-би-си. Возможно, именно это было главной причиной назначения Москалева комендантом в Судже.

В этой должности, по словам источника Би-би-си, от генерала не будут требовать руководить боевыми действиями — непосредственно этим занимаются сейчас и будут заниматься в дальнейшем другие люди. Его посылают в Курскую область с учетом его качеств жесткого и эффективного менеджера, организатора.

По данным Би-би-си, перед комендатурой в Курской области украинские власти поставили следующие задачи: организовать поддержку жизнедеятельности местного населения в соответствии со всеми нормами международного права, поддерживать общественный порядок, обеспечить выдачу местным жителям гуманитарной помощи и оказывать им другую необходимую помощь, организовать логистику человеческих и грузовых потоков на этой территории, создать условия для работы гуманитарных организаций, которые в ближайшее время заедут в Курскую область.