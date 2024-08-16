Неизвестный маньяк зверски убивает девушек из индустрии порно: почему новый слэшер „Максин“ получился слабее предыдущих(1)
Писатель и кинокритик П.И.Филимонов продолжает обозревать самые интересные новинки из мира кино.
Слэшер Тая Уэста – продолжение его же фильмов „Х“ (в смысле „Икс“), и „Перл“, оба вышли в 2022 году. Я бы хотел сказать, что это заключительная часть трилогии, но не буду этого говорить, потому что вошедшие во вкус Тай Уэст и продюсерка, исполнительница главной роли и новая королева крика Миа Гот вполне могут наснимать еще, благо главную героиню они предусмотрительно оставляют в живых, и карьера ее вполне себе продолжается.
Три больших буквы Х в оригинальном названии фильма намекают знатокам о том, что дело пойдёт о порно. Это так, да не совсем так. О порно шла речь в первом фильме, „Х“, который (как и „Перл“, собственно) у нас либо не показывали, либо я как-то это пропустил. И вот сейчас Тай Уэст и его самопридуманная франшиза раскрутились настолько, что даже наши прокатчики не смогли пройти мимо. Итак, в первом фильме действие происходит в 1979 году, съемочная группа порнофильма (одной из актрис в котором выступает Максин Минкс) снимает полузаброшенное ранчо у пары пенсионеров, где и собирается снимать свое кино в антураже „пейзанки и брутальные ковбои“. Но пенсионеры оказываются воинствующими пуританами с кучей непроработанных комплексов и натурально крошат в капусту всю съемочную группу, кроме самой Максин, которая добивает бабушку Перл и одна спасается из той мясорубки. Второй фильм посвящен молодости и становлению Перл, будущей серийной убийцы.
В третьем мы возвращаемся ближе к нашему времени, в 1985 год, когда уже устоявшаяся порнозвезда Максин Минкс решает совершить скачок и перейти в мейнстримное кино – через фильмы ужасов (на самом деле такой переход некоторым порноактрисам удавался, тут Тай Уэст не грешит против истины, взять хоть, навскидку, Трэйси Лордс). Ситуация усугубляется тем, что ее преследует непонятно кто. Неизвестный маньяк зверски убивает девушек из индустрии фильмов для взрослых, оставляя на них какие-то страшные сатанистские клейма. Вдобавок, Максин начинает шантажировать загадочный частный детектив, не открывающий имя своего нанимателя, с угрозами раскрыть тайны ее прошлого – собственно, историю из первого фильма, как она ухайдокала бабушку божьего-одуванчика (хотя, допустим, и было за что).
Несмотря на участие прямо уже даже и звезд – того самого частного детектива играет численный Кевин Бейкон, а режиссерку, берущую Максин на главную роль в своем фильме-хорроре, Элизабет Дебики – фильм получился слабее обоих предыдущих. Особенного нагнетания страха не происходит, а если и происходит, то как-то вяло, совсем не так, как это было в первой и второй частях. Голливуд убивает не только героев „Максин“, но, видимо, и авторскую мысль независимых хоррор-мейкеров. Неожиданный твист, который в конце фильма все-таки присутствует, как-то не очень удивляет, вероятно, потому, что по прошлым историям от Максин можно ожидать решительно всего, а поскольку о ее происхождении мы ничего не знаем, то почему бы и не так все это вывернуть.
Крови и сцен откровенного насилия в „Максин“ тоже не так много, даже не так много, чтобы можно было всерьез называть этот фильм слэшером. Ну что это такое – одни раздавленные каблуком яйца и одно воткнутое в глаз распятие – не очень серьезно. Трупов хоть и много, пожалуй, в общей сложности больше, чем в каждом из двух предыдущих фильмов, но у большинства из них нет предыстории, они появляются в кадре, по сути, только ради того, чтобы в следующем довольно неизобретательно отдать концы.
Пока еще можно, впрочем, надеяться на новое дыхание Тая Уэста, на то, что он сумеет-таки выбраться из цепких тисков Голливуда. В том, что будет четвертый фильм, нет почти никаких сомнений.
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