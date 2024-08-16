Неизвестный маньяк зверски убивает девушек из индустрии порно: почему новый слэшер „Максин“ получился слабее предыдущих

Слэшер Тая Уэста – продолжение его же фильмов „Х“ (в смысле „Икс“), и „Перл“, оба вышли в 2022 году. Я бы хотел сказать, что это заключительная часть трилогии, но не буду этого говорить, потому что вошедшие во вкус Тай Уэст и продюсерка, исполнительница главной роли и новая королева крика Миа Гот вполне могут наснимать еще, благо главную героиню они предусмотрительно оставляют в живых, и карьера ее вполне себе продолжается.

Три больших буквы Х в оригинальном названии фильма намекают знатокам о том, что дело пойдёт о порно. Это так, да не совсем так. О порно шла речь в первом фильме, „Х“, который (как и „Перл“, собственно) у нас либо не показывали, либо я как-то это пропустил. И вот сейчас Тай Уэст и его самопридуманная франшиза раскрутились настолько, что даже наши прокатчики не смогли пройти мимо. Итак, в первом фильме действие происходит в 1979 году, съемочная группа порнофильма (одной из актрис в котором выступает Максин Минкс) снимает полузаброшенное ранчо у пары пенсионеров, где и собирается снимать свое кино в антураже „пейзанки и брутальные ковбои“. Но пенсионеры оказываются воинствующими пуританами с кучей непроработанных комплексов и натурально крошат в капусту всю съемочную группу, кроме самой Максин, которая добивает бабушку Перл и одна спасается из той мясорубки. Второй фильм посвящен молодости и становлению Перл, будущей серийной убийцы.