Здоровье
18.08.2024, 08:00

Готова ли Эстония к более опасному штамму оспы обезьян, которая снова разошлась по Африке и грозит всему миру?

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Кристина Худенко
rus.delfi.ee
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: airdone | Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. Глобальная вспышка этого заболевания уже была в 2022–2023 году. Тогда болезнь добралась и до Латвии, когда вакцины еще не было, но ее удалось подавить. Новая эпидемия вызвана гораздо более опасным штаммом. В Швеции уже выявили зараженного. Портал Delfi выяснял, готова ли Эстония и соседние страны к приходу новой напасти.

Два года назад обезьянья оспа внезапно и стремительно распространилась по Европе, Северной и Южной Америке, а затем и по всему миру. В 110 странах ею переболели 87 тысяч человек, а 112 заболевших умерли. В Эстонии, как и в Латвии, случаи заражения также были, но все заболевшие выжили.

Прошлая вспышка была вызвана менее опасным штаммом — т. н. „кладой II“ - умирали 3,6% заболевших. Сейчас по Африке распространилась „клада I“, а она убивает каждого десятого из зараженных. С начала года в Демократической республике Конго зарегистрировано более 13 700 случаев заболевания оспой обезьян и не менее 450 смертей.

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