Готова ли Эстония к более опасному штамму оспы обезьян, которая снова разошлась по Африке и грозит всему миру?(9)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира. Глобальная вспышка этого заболевания уже была в 2022–2023 году. Тогда болезнь добралась и до Латвии, когда вакцины еще не было, но ее удалось подавить. Новая эпидемия вызвана гораздо более опасным штаммом. В Швеции уже выявили зараженного. Портал Delfi выяснял, готова ли Эстония и соседние страны к приходу новой напасти.
Два года назад обезьянья оспа внезапно и стремительно распространилась по Европе, Северной и Южной Америке, а затем и по всему миру. В 110 странах ею переболели 87 тысяч человек, а 112 заболевших умерли. В Эстонии, как и в Латвии, случаи заражения также были, но все заболевшие выжили.