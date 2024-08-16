В Латвии ввели четырехдневную рабочую неделю. Кому она на пользу и что говорят руководители?
Дискуссии о том, вводить в Латвии четырехдневную рабочую неделю или нет, с новой силой зазвучали в начале прошлого года. Тогда портал общественных инициатив „manabalss.lv“ даже собрал более 10 000 подписей в пользу этой идеи, а потом она обсуждалась в Сейме. Однако пока на государственном уровне вопрос не продвинулся дальше обсуждения в парламентских комиссиях, в Латвии уже есть компании, которые по личной инициативе решили работать четыре дня в неделю, пишет Delfi.lv.
Что стало происходить в компаниях, которые решились на новый график работы? Каковы преимущества четырехдневной рабочей недели? А кому она не подходит? Каким отраслям будет сложнее ее внедрить? Об этом Delfi Bizness рассказала генеральный директор рекрутинговой компании Alliance for Recruitment Ева Кондратова. Кстати, ее компания также работает всего четыре дня в неделю.