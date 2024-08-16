В Латвии ввели четырехдневную рабочую неделю. Кому она на пользу и что говорят руководители?

Дискуссии о том, вводить в Латвии четырехдневную рабочую неделю или нет, с новой силой зазвучали в начале прошлого года. Тогда портал общественных инициатив „manabalss.lv“ даже собрал более 10 000 подписей в пользу этой идеи, а потом она обсуждалась в Сейме. Однако пока на государственном уровне вопрос не продвинулся дальше обсуждения в парламентских комиссиях, в Латвии уже есть компании, которые по личной инициативе решили работать четыре дня в неделю, пишет Delfi.lv.