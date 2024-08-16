Литва продлила действие исключений на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами

При введении запрета в середине июля власти Литвы отметили, что до 16 августа въехать на территорию страны на зарегистрированном в Беларуси автомобиле смогут белорусские граждане с действующей визой или видом на жительство в Литве. При этом транспорт не может быть предназначен для продажи или зарегистрирован на юридическое лицо с целью осуществления коммерческой деятельности.

Сегодня действие этого исключения продлили до января. Под него также попали автомобили граждан ЕС, постоянно проживающих в Беларуси и направляющихся в страны Евросоюза с личными целями.

До 18 января 2025 года автомобили на белорусских номерах должны либо покинуть территорию Литвы, либо быть перерегистрированы в этой стране. Для нарушителей правил предусмотрены штраф и конфискация автомобиля.

Латвия и Литва ввели ограничения на въезд зарегистрированных в Беларуси автомобилей в рамках исполнения санкций против Минска.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .