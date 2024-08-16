Сломали игру Путину? Эксперты разошлись в оценках возможного влияния наступления ВСУ на развитие конфликта
Позволяет ли международное право стране-жертве международной агрессии вести боевые действия на территории агрессора и оккупировать его территорию? Какое влияние на российское общество оказало первое со Второй мировой войны вторжение иностранных войск на российскую территорию? Как российская пропаганда и власти пытаются подавать россиянам это беспрецедентное событие? Усилило ли наступление позиции Украины на возможных переговорах с Москвой? Как связаны между собой украинское наступление, переговоры и выборы президента США? Об этом Delfi поговорил с экспертами - российскими оппозиционными исследователями международных отношений и внутренней политики, как внутри страны, так и в США и Европе.
В четверг, 15 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании на занятой территории Курской области РФ военной комендатуры. Ранее он заявлял, что Украина контролирует уже более 80 российских населенных пунктов. 15 августа появились сообщения близких к ВСУ украинских Telegram-каналов о захвате более 100 российских пленных на территории Курской области. Источники Delfi в Киеве сообщают, что их может быть более двух тысяч.