Сломали игру Путину? Эксперты разошлись в оценках возможного влияния наступления ВСУ на развитие конфликта

Позволяет ли международное право стране-жертве международной агрессии вести боевые действия на территории агрессора и оккупировать его территорию? Какое влияние на российское общество оказало первое со Второй мировой войны вторжение иностранных войск на российскую территорию? Как российская пропаганда и власти пытаются подавать россиянам это беспрецедентное событие? Усилило ли наступление позиции Украины на возможных переговорах с Москвой? Как связаны между собой украинское наступление, переговоры и выборы президента США? Об этом Delfi поговорил с экспертами - российскими оппозиционными исследователями международных отношений и внутренней политики, как внутри страны, так и в США и Европе.