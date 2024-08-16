В субботу в Ronimisministeerium пройдет этап Кубка Эстонии по скалолазанию
В субботу, 17 августа, на третьем этаже центра T1 в Ronimisministeerium состоится этап Кубка Эстонии по скалолазанию.
В мероприятии примут участие около ста спортсменов из Эстонии и Латвии. Среди участников – многократный чемпион Эстонии Александр Шориков и лучший скалолаз Латвии Роландс Ругенс, который также участвовал в ряде соревнований Кубка мира.
Соревнования будут сосредоточены на боулдеринге – участникам предстоит выполнить короткие, но технически сложные и требующие большой силы задания. Спортсмены будут подниматься на стены высотой до 4,5 метров без страховочных систем или тросов, а безопасность обеспечат широкие маты.
Зрители смогут поддержать участников бесплатно посетить финал, который начнется в Ronimisministeerium в субботу в 17:00. Приглашены все любители спорта и скалолазания.
После Олимпийских игр в Токио в 2021 году скалолазание стало официальным олимпийским видом спорта и включает в себя три дисциплины: боулдеринг, лазание на трудность и лазание на скорость. Как отметили в Ronimisministeerium, благодаря специальным безопасным залам этот вид спорта, который еще десять лет назад считался занятием для безрассудных любителей адреналина, стал повседневным увлечением людей с самым разным спортивным опытом и подготовкой.
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