Российский суд приговорил гражданку Украины к десяти с половиной годам колонии. Ее похитили в Херсоне и обвинили в шпионаже

Как утверждает российская Генпрокуратура, жительница Херсона с февраля 2022-го по март 2023 года собирала и передавала в Главное управление разведки Украины сведения о местах дислокации и передвижения российских подразделений на территории Херсонской области. Эти данные „могли быть использованы для нанесения огневого поражения“ по войскам РФ, отметили в ведомстве.

Как рассказывало издание „Грати“, Ирина Горобцова работала в одной из украинских IT-компаний и активно писала в соцсетях об оккупации Херсона российской армией. 13 мая 2022 года, в день ее рождения, Горобцову похитили люди в военной форме из дома в Херсоне, где она проживала вместе с родителями. Спустя полгода Горобцову нашли в СИЗО в аннексированном Симферополе. Об уголовном деле в отношении гражданки Украины стало известно только весной 2024 года.