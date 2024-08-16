ВИДЕО | Полузащитник сборной Эстонии вывел финский клуб в плей-офф Лиги конференций УЕФА

Ответный матч между командами „ХИК“ и „Дечич“ завершился со счётом 2:1 в пользу черногорской команды, причём второй гол хозяева забили уже в добавленное ко второму тайму время. Поскольку первая встреча завершилась победой финнов со счётом 1:0, команды были вынуждены сыграть дополнительное время. В двух таймах по 15 минут голов забито не было, и исход противостояния решился в серии пенальти.

После первых пяти одиннадцатиметровых ударов счёт был равным (3:3). Затем хозяева не реализовали свой пенальти, и к точке подошёл Палуметс, который уверенно отправил мяч в левый нижний угол. „ХИК“ вышел в плей-офф, одержав победу по сумме двух встреч со счётом 4:3.

В плей-офф финский клуб встретится с командой „Клаксвик“, которая представляет Фарерские острова.

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