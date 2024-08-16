CNN: Россия перебросила с фронта несколько тысяч солдат в Курскую область

Два источника, близкие к западной разведке, заявили, что Россия пока не собирается перебрасывать в Курскую область свои крупные и лучше всего подготовленные подразделения, передает Медуза. „Мы пока не видели существенной переброски, и не можем сказать, почему: потому что они только начинают двигать войска или потому что у них просто нечего двигать“, — сказал один из источников.

По словам одного из собеседников, Россия, похоже, укрепляет оборону Курской области в основном за счет необученных новобранцев. Высокопоставленный американский чиновник добавил, что ВС РФ также направила в Курскую область военных из Ленинградского военного округа, в том числе из Калининграда.

CNN отмечает, что у ВС РФ на фронте в Украине находятся сотни тысяч солдат, поэтому „перевод нескольких тысяч, возможно, не будет иметь серьезных последствий в краткосрочной перспективе“.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил CNN, что российские военные „перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы предположительно противостоять тому, что делают украинцы“.

По словам Кирби, переброска войска с территории Украины „не означает, что Путин отказался от военных операций на северо-востоке Украины или даже на юге, в таких местах, как Запорожье“. Он отметил, что „на фронте все еще идут активные боевые действия“.

Один из собеседников сказал, что операция ВСУ в Курской области „впечатляет с военной точки зрения“, но Украина направила туда довольно опытные войска, которые, по его словам, нельзя потерять. „А отвлечение их от линии фронта дает России возможность воспользоваться преимуществом и прорваться“, — добавил чиновник.