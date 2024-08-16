Футболист сборной Египта насмерть сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении
Левый защитник сборной Египта и клуба „Замалек“ Ахмед Абул-Фетух был обвинён в непредумышленном убийстве полицейского, которого он сбил на автомобиле. Об этом сообщает „Чемпионат“.
По сообщениям источников, 26-летний левый защитник сборной Египта и клуба „Замалек“ Ахмед Абул-Фетух был задержан после того, как сбил насмерть полицейского, находясь в состоянии наркотического опьянения. Обвинение утверждает, что футболист передвигался на „чрезвычайно высокой скорости“.
Абул-Фетух уже несколько дней находится под стражей и 15 августа был вызван на судебное заседание. Футбольный клуб „Замалек“ заявил, что предоставляет игроку необходимую юридическую поддержку.
Абул-Фетух выступал в составе сборной Египта с 2019 года. За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.
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