Футболист сборной Египта насмерть сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении

По сообщениям источников, 26-летний левый защитник сборной Египта и клуба „Замалек“ Ахмед Абул-Фетух был задержан после того, как сбил насмерть полицейского, находясь в состоянии наркотического опьянения. Обвинение утверждает, что футболист передвигался на „чрезвычайно высокой скорости“.

Абул-Фетух уже несколько дней находится под стражей и 15 августа был вызван на судебное заседание. Футбольный клуб „Замалек“ заявил, что предоставляет игроку необходимую юридическую поддержку.

Абул-Фетух выступал в составе сборной Египта с 2019 года. За этот период он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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