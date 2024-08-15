В Швеции зафиксирован первый случай обезьяньей оспы за пределами Африки. Накануне ВОЗ объявила болезнь чрезвычайной ситуацией международного значения

Это первый случай выявления вируса за пределами Африки с начала новой вспышки эпидемии в конце 2023 года.

Как пояснили власти, заболевший заразился во время поездки в Африку.

Всемирная организация здравоохранения 14 августа объявила распространение обезьяньей оспы „чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение“.

Новая вспышка обезьяньей оспы продолжается в Африке с сентября 2023 года. На континенте были зафиксированы 13,7 тысячи случаев, 456 человек умерли.

В 2022 году в Африке также была вспышка оспы обезьян, и ВОЗ тоже объявляла чрезвычайную ситуацию международного значения. Та вспышка была вызвана менее опасным штаммом, чем нынешняя.

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