Навальная: СК отказался расследовать смерть оппозиционера

Как следует из прилагаемых ей копий документов, СК не увидел в гибели оппозиционера „события преступления“. Постановление датировано 26 июля 2024 года.

По версии Следственного комитета, произошедшее стало следствием „комбинированного заболевания“, в том числе - „гипертонической болезни“, „диффузного миокардеосклероза“, „отека легких“ и „аритмии“. В целом в справке перечислено около десятка различных медицинских диагнозов.

„Алексей Навальный был в камере ШИЗО. В 12.10 его вывели на прогулку. Во время нее ему стало плохо, его „поместили“ в медсанчасть, и там он умер. Скорая приехала, но сделать ничего не смогла, в 14.17 констатирована смерть“, - кратко пересказала Навальная содержание документов.

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