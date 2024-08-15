Навальная: СК отказался расследовать смерть оппозиционера
Следственный комитет (СК) РФ отказался расследовать смерть российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила вдова политика Юлия Навальная, пишет DW.
Как следует из прилагаемых ей копий документов, СК не увидел в гибели оппозиционера „события преступления“. Постановление датировано 26 июля 2024 года.
По версии Следственного комитета, произошедшее стало следствием „комбинированного заболевания“, в том числе - „гипертонической болезни“, „диффузного миокардеосклероза“, „отека легких“ и „аритмии“. В целом в справке перечислено около десятка различных медицинских диагнозов.
„Алексей Навальный был в камере ШИЗО. В 12.10 его вывели на прогулку. Во время нее ему стало плохо, его „поместили“ в медсанчасть, и там он умер. Скорая приехала, но сделать ничего не смогла, в 14.17 констатирована смерть“, - кратко пересказала Навальная содержание документов.
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