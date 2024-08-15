„Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку“. Лукашенко — о войне России с Украиной

По его мнению, эта война нужна только „высокопоставленным людям американского происхождения“.

„Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: „Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут“. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения (чуть-чуть приоткрою вам). Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили“, — заявил Лукашенко.

Он также сказал, что не готов применить размещенное на территории Беларуси российское ядерное оружие, пока не нарушена граница страны.

„Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им [западным политикам]: „Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства“, — приводит его слова „Интерфакс“.

Лукашенко добавил, что, согласно нынешнем договоренностям, Россия в случае агрессии в отношении Беларуси введет в страну свои войска для оказания военной поддержки. По его словам, белорусская армия „принимает первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия“.

На фоне вторжения украинских войск на территорию Курской области Лукашенко распорядился усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском направлениях „с целью реагирования на любые возможные провокации“. По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, на границу с Украиной будут стянуты реактивные системы „Полонез“ и комплексы „Искандер“.

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