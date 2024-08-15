Правдива ли история о Джордже Карлине, спасшем будущую актрису Нэнси Аллен от крокодилов?
Уже несколько лет по Сети распространяется фотография ребёнка, стоящего перед стаей опасных рептилий. Снимок сопровождается рассказом о том, что от крокодилов девочку спас будущий стендап-комик, а сама она впоследствии стала звездой экрана. Мы проверили, насколько корректно такое описание.
В вирусных публикациях утверждается, что снимок был сделан в 1956 году в зоопарке Нью-Йорка. Пока родители маленькой Нэнси отвлеклись, она случайно упала в террариум к крокодилам. Тогда за ограждение запрыгнул молодой человек в военной форме, который спас девочку от возможного нападения рептилий. Спасителем был будущий комик, актёр и писатель Джордж Карлин, посетивший зоопарк во время увольнительной со службы на флоте. А спасённой девочкой оказалась Нэнси Аллен, 30 лет спустя сыгравшая в „Робокопе“. До конца жизни артисты поддерживали отношения. Нэнси всячески подбадривала Карлина в его борьбе с наркозависимостью, а на похоронах своего спасителя в 2008 году положила на его могилу венок с надписью „От маленькой девочки — слишком глупой, чтобы бояться крокодилов“.
Эта история встречается на развлекательных сайтах (Fishki.net, „Пикабу“) и в соцсетях („ВКонтакте“, „Дзен“, X). В Facebook отдельные посты набрали 2600 и 1300 репостов на момент написания этого разбора.
Рассмотрим подробнее детали этой истории.
В 1956 году Карлин действительно служил в армии — правда, не на флоте, а в авиации. Аллен в том году исполнилось шесть лет. Девочка на вирусной фотографии выглядит примерно вдвое младше.
Карлин в своих выступлениях высмеивал религиозный консерватизм и называл территорию кладбищ „подходящим местом для строительства дешёвого жилья“. Согласно воле комика, умершего в 2008 году, его прах был развеян над морем, так что могилы Карлина, куда Аллен могла бы возложить венок, не существует.
Никаких свидетельств, что комик и актриса были в принципе знакомы, „Проверено“ найти не удалось.
Фотографию, вокруг которой строится повествование, можно обнаружить на сайте Публичной библиотеки Лос-Анджелеса. Там не указано, когда был сделан снимок и кто на нём запечатлён, но названо место съёмки: Калифорнийская аллигаторовая ферма в Линкольн-Хайтс. Такое хозяйство действительно работало в этом районе Лос-Анджелеса в 1907–1953 годах. За небольшую плату любой желающий мог не просто взглянуть на сотни рептилий, но и покататься на них, побороться с ними и понаблюдать за их охотой на цыплят. Гостями фермы были и взрослые, и дети.
Вместе с подписью про Карлина и Аллен в нью-йоркском зоопарке эта фотография распространяется преимущественно в русскоязычном сегменте интернета. „Проверено“ обнаружило считаные англоязычные публикации, но и они были размещены либо на российских ресурсах, либо русскоязычными пользователями.
Одна из крупнейших волн распространения этой истории пришлась на сентябрь 2019 года, когда её разместили на сайте Fishki.net. В качестве источника была указана публикация, появившаяся незадолго до этого в блоге „Рассказ на одну остановку“ в „Дзене“. Эту страницу с 23 000 подписчиков ведёт преподаватель истории и обществознания, а по совместительству писатель Владимир Сединкин из Кургана. В разговоре с „Проверено“ он сообщил, что написал этот рассказ для участия в конкурсе фейковых сюжетов (его проводил литературный сайт, название которого Сединкин вспомнить затруднился). По условиям конкурса каждый писатель выбирал старую фотографию из предложенного списка и на её основе сочинял свой текст.
На замечание о том, что в Сети эта история в усечённом виде появлялась и до 2019 года (вступление можно встретить в публикациях октября 2016 года, а короткий вариант без упоминаний знаменитостей — в постах 2017 и 2018 годов), Сединкин ответил, что выставлял её и на первой, ныне удалённой странице „Рассказ на одну остановку“ в „Дзене“ (сервис полноценно действует с июня 2017 года. — Прим. ред.), а также на развлекательном сайте „Канобу“. Писатель допустил, что до 2019 года полная версия рассказа могла не получить широкого распространения в интернете. При этом Сединкин отмечает, что всегда ставит под своими сочинениями тег „рассказ“ или „байка“, однако это не мешает тем расходиться на полном серьёзе. Это не расстраивает автора — он считает, что хорошие, позитивные истории всегда нужны людям.
Таким образом, байка о Карлине, который спас будущую актрису Аллен от крокодилов в нью-йоркском зоопарке, была сочинена российским автором во второй половине 2010-х годов и основывается на фотографии, сделанной на аллигаторовой ферме в Калифорнии.
Итог: Фейк