Правдива ли история о Джордже Карлине, спасшем будущую актрису Нэнси Аллен от крокодилов?

В вирусных публикациях утверждается, что снимок был сделан в 1956 году в зоопарке Нью-Йорка. Пока родители маленькой Нэнси отвлеклись, она случайно упала в террариум к крокодилам. Тогда за ограждение запрыгнул молодой человек в военной форме, который спас девочку от возможного нападения рептилий. Спасителем был будущий комик, актёр и писатель Джордж Карлин, посетивший зоопарк во время увольнительной со службы на флоте. А спасённой девочкой оказалась Нэнси Аллен, 30 лет спустя сыгравшая в „Робокопе“. До конца жизни артисты поддерживали отношения. Нэнси всячески подбадривала Карлина в его борьбе с наркозависимостью, а на похоронах своего спасителя в 2008 году положила на его могилу венок с надписью „От маленькой девочки — слишком глупой, чтобы бояться крокодилов“.

Эта история встречается на развлекательных сайтах (Fishki.net, „Пикабу“) и в соцсетях („ВКонтакте“, „Дзен“, X). В Facebook отдельные посты набрали 2600 и 1300 репостов на момент написания этого разбора.

Рассмотрим подробнее детали этой истории.

В 1956 году Карлин действительно служил в армии — правда, не на флоте, а в авиации. Аллен в том году исполнилось шесть лет. Девочка на вирусной фотографии выглядит примерно вдвое младше.

Карлин в своих выступлениях высмеивал религиозный консерватизм и называл территорию кладбищ „подходящим местом для строительства дешёвого жилья“. Согласно воле комика, умершего в 2008 году, его прах был развеян над морем, так что могилы Карлина, куда Аллен могла бы возложить венок, не существует.

Никаких свидетельств, что комик и актриса были в принципе знакомы, „Проверено“ найти не удалось.