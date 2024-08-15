ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (904-й день) | Украина использовала британские танки в ходе наступления в Курской области

„Военная разведка (ГУР МО. - Ред.) Украины, которая ведет переговоры по военнопленным, подтвердила Financial Times, что работает над обменом“, - пишет газета. По словам Лубинца, Москва и Киев на данном этапе обмениваются информацией о пленных. Кроме того, уполномоченный Верховной рады также сообщил, что проинформировал ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) о том, что „права российских военнопленных защищены, и в любое время Украина готова продолжить процессы обмена на основе Женевской конвенции“.

Украинские власти приступили к переговорам с Россией об обмене пленными, захваченными сторонами в боях в ходе контрнаступления Украины в Курской области. Об этом в четверг, 15 августа, пишет газета Financial Times (FT). Переговоры, начавшиеся спустя почти 10 дней после начала военной операции Киева, были инициированы Москвой. Как заявил накануне в эфире национального телемарафона уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, российский омбудсмен Татьяна Москалькова связалась с ним, чтобы начать обсуждение деталей обмена.

Вопрос обмена пленными, захваченными в боях в Курской области, был поднят спустя более недели после начала украинского контрнаступления, пишет Financial Times. По данным украинских СМИ, СБУ взяло в плен 102 военных РФ, пишет DW .

Киев и Москва говорят об обмене пленными из Курской области

По оценке „Медузы“, установку поразили примерно в пяти километрах от российской границы.

По данным ведомства, установка находилась в Украине, в приграничной Сумской области. Она была уничтожена ракетой „Искандер“, заявили в Минобороны.

Российские военные уничтожили установку HIMARS, из которой велись обстрелы территории Курской области, говорится в заявлении Минобороны России.

Воздушные силы ВСУ: ночью Украина была атакована 3 ракетами и 29 беспилотниками; все дроны были сбиты

„Если Россия сознательно напала на Украину с целью убийства мирных жителей и оккупации ее территории, что является безусловным военным преступлением, то Украина ведет исключительно оборонительную войну, в том числе на территории агрессора для обеспечения защиты собственного населения, что является ее безусловным правом“, — добавил он.

По его словам, Украина и Россия „ведут разные войны, которые имеют четкие юридические определения“.

„Она заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, вытеснении остатков российских войск за линии, позволяющие наносить артиллерийские и баллистические ракетные удары по украинской территории, формировании пояса безопасности вокруг границ Украины, уничтожении военной логистики и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры, места сосредоточения техники)“, — написал Подоляк в соцсети X.

В приграничных регионах России, в том числе в Курской области, Украина решает задачи, связанные с обеспечением безопасности, и не заинтересована в оккупации этих территорий, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как сообщала накануне газета Times, официальные лица в Британии обсуждают с союзниками возможность изменения этих правил.

Единственным исключением является использование ракет Storm Shadow — они изначально поставлялись с оговоркой, что их нельзя запускать по целям на территории России.

Британское правительство утверждает, что никаких изменений в политике не произошло, и Киев всегда имел право использовать поставленное оружие по своему усмотрению.

Представитель ведомства ранее говорил, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН „Украина имеет четкое право на самооборону […], что не исключает операций на территории России “.

В ежедневной сводке Воздушных сил Украины говорится, что в ночь на четверг российские военные атаковали Украину 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59 и еще 29 беспилотниками.

Силы ПВО и средства РЭБ сбили все 29 дронов в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, отмечается в сводке.

Генштаб Украины рассказал об атаках на военные аэродромы в России

Украинские военные в ночь на среду поразили сразу четыре российских военных аэродрома, сообщил Генштаб Украины вслед за заявлением президента Владимира Зеленского, который подтвердил сообщения об атаках.

„В ночь на 14 августа подразделения Воздушных сил и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины совместно со Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях РФ. В частности, поражены военные аэродромы „Халино“, „Саваслейка“, „Борисоглебск“ и „Балтимор““, — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника.

„Основными объектами поражения были склады горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются“, — добавили в Генштабе.

Сырский заявил, что по состоянию на 15 августа ВСУ продвинулись на разных направлениях в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 километров и теперь под контролем украинской армии находятся 82 населенных пункта на площади 1150 квадратных километров. Всего с начала операции ВСУ продвинулись на 35 километров вглубь территории Курской операции, добавил главком. По оценке „Медузы“, ВСУ контролируют в Курской области 45-50 населенных пунктов на площади в 500-700 квадратных километров.