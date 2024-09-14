Если бы автоналог был автомобилем: как собирали эту колымагу и почему она прошла техосмотр?

Поскольку налогомобиль нужен не для хобби, а для работы, то есть для сбора денег в бюджет, он должен быть в идеальном состоянии. Однако „история техобслуживания“ автоналога длинная, богатая приключениями и пока не внушает особого доверия к его надежности.

В зависимости от того, как считать, налог „проходил техобслуживание“ как минимум пять или шесть раз.

Оптимисты скажут, что это машина-красавица, типичные недочеты которой были выявлены в процессе работы, и, хотя ремонт занял много времени, теперь они устранены. Пессимисты скажут, что, если подсчитать, сколько часов было потрачено на этот ремонт, лучше было бы просто выкинуть эту колымагу на свалку.

СДЕЛАЙ САМ!

Автоналог есть во многих странах, и существует он уже много лет. Модели разные, покупай - не хочу: найди ту, которая лучше всего подходит для твоих нужд. Эстонское государство решило не тратиться на чужие модели из других стран и разработать свой налогомобиль самостоятельно.

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