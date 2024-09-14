Если бы автоналог был автомобилем: как собирали эту колымагу и почему она прошла техосмотр?
Налогомобиль наконец-то прошел „техосмотр“ у президента, пусть и со второй попытки. Запустится ли двигатель у этой многократно отремонтированной машины к началу нового года, пока неизвестно. Материал Eesti Ekspress.
Поскольку налогомобиль нужен не для хобби, а для работы, то есть для сбора денег в бюджет, он должен быть в идеальном состоянии. Однако „история техобслуживания“ автоналога длинная, богатая приключениями и пока не внушает особого доверия к его надежности.
В зависимости от того, как считать, налог „проходил техобслуживание“ как минимум пять или шесть раз.
Оптимисты скажут, что это машина-красавица, типичные недочеты которой были выявлены в процессе работы, и, хотя ремонт занял много времени, теперь они устранены. Пессимисты скажут, что, если подсчитать, сколько часов было потрачено на этот ремонт, лучше было бы просто выкинуть эту колымагу на свалку.