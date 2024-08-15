Подоляк: Киев обсуждал с партнерами наступление под Курском

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев обсуждал с партнерами наступление ВСУ в Курской области до его начала. Такой комментарий содержится в интервью Подоляка британской газете The Independent, опубликованном в среду, 14 августа. Об этом сообщает DW.

„Есть определенные вещи, которые должны делаться с элементом неожиданности, и они должны происходить на местном уровне“, - отметил он. „Однако между силами партнеров были обсуждения, просто не на публичном уровне“, - добавил Подоляк.

Ранее ключевые союзники Украины на Западе, включая Великобританию и США, официально утверждали, что их заранее не проинформировали о наступлении.

О возможности ударов Storm Shadow

Подоляк также уточнил, что говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о возможности использования британских крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow для нанесения ударов глубоко по территории РФ, однако получил отказ.

„Я не могу понять параметров этой дискуссии. Украине нужно либо поразить источник запусков, а именно уничтожить базы, с которых наносятся ракетные и артиллерийские удары, либо иметь возможность защищаться с земли с помощью противовоздушного оружия, чего мы не можем сделать, потому что у нас его недостаточно“, - добавил он.

„Уверен, что если бы неофициальный запрет на использование (дальнобойного. - Ред.) оружия был снят, ландшафт войны выглядел бы совсем иначе. Россия поняла бы, что цена войны слишком высока“, - привела слова Подоляка газета The Independent.

США уточняли цели Киева

США не получили предварительного уведомления о наступлении Киева, что является нормой для тактических действий, ранее отметил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.