FT: Россия начала с Украиной переговоры об обмене пленных, взятых в Курской области. Москва официально даже не признает, что они есть

Накануне Лубинец рассказал, что у него был „инициативный разговор“ с его российской коллегой Татьяной Москальковой. В ходе беседы они обменялись информацией — „несмотря на публичные заявления российских СМИ о том, что россияне якобы решили приостановить любые обмены“.

По словам Лубинца, беседа с Москальковой „дала надежду“, что стороны вскоре смогут продвинуться в переговорах. Украинский омбудсмен также назвал приоритетные для Украины категории — в первую очередь, тяжелораненые, затем украинские женщины, а также все те, кто остается в плену.

В офисе Москальковой о планах по обмену не сообщали. Взятие российских военных в плен там также не комментировали, пишет „Медуза“.

Точное число пленных, взятых ВСУ, не раскрывается. 14 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что в Курской области „с начала суток“ взяты в плен более 100 военных“.15 августа источник Службы безопасности Украины сообщил нескольким изданиям о 102 российских военных, взятых в плен в Курской области, а украинский проект „Хочу жить“ (его курирует Главное управление разведки Минобороны Украины) опубликовал фотографии пленных. Источник в СБУ назвал это самым массовым пленением российских солдат с начала полномасштабной войны.

Украинские чиновники и военнослужащие на границе Курской области сообщили FT, что цифра пленных исчисляется „сотнями“.

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