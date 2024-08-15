„Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один“. Юлия Навальная получила документ о смерти мужа

Юлия Навальная получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью своего мужа, датированное 26 июля и подписанное следователем Александром Варапаевым. После смерти Навального мать политика, приехавшая в Салехард, рассказывала, что следователи, в числе которых был Варапаев, шантажировали ее, требуя провести тайные похороны под угрозой, что не отдадут ей тело сына.

В нем говорится, что 16 февраля состояние Навального на прогулке „резко ухудшилось“, после чего его завели в помещение, а затем было принято решение поместить его в медицинскую часть и вызвать скорую. До прибытия скорой Навальному делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В 14:17 прибывшие врачи констатировали смерть, пишет Медуза.

„Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один. Что в медсанчасть его отнесли уже без сознания. Что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе“, — говорит Юлия Навальная. Подробностей того, откуда это стало известно, она не привела.

Следствие пришло к выводу, что смерть Навального „не носит криминальный характер“ и явилась следствием „комбинированного заболевания“, к которому отнесен ряд диагнозов: холецистит, панкреатит, межпозвоночная грыжа и другие. Далее в постановлении указано, что смерть „имеет аритмогенный характер“, а пусковым фактором стало „критическое повышение артериального давления“.

По словам Юлии Навальной, у политика не было при жизни никаких заболеваний сердца. „Скажите, вы как эту аритмию при вскрытии обнаружили-то? Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно“, — говорит она. Врачи, которым Юлия Навальная показала диагноз, пришли к выводу, что тело ее мужа вскрывали, но ничего найти не смогли и написали про аритмию, „чтобы хоть что-то написать“.