Гражданку США и России приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене за донат в 51 доллар

По информации „Первого отдела“, ее задержали еще в конце января сотрудники патрульно-постовой службы якобы за мат в общественном месте, хотя рапорт был составлен сотрудниками ФСБ. По административному делу о мелком хулиганстве ее арестовали на 14 суток.

О задержании 32-летней гражданки России и США стало известно 20 февраля 2024 года. Это произошло в Екатеринбурге, куда она прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы навестить родственников. Гражданство США, судя по соцсетям девушки, она получила в конце 2021 года.

В то же время издание РБК со ссылкой на адвоката девушки писало , что Хавана признала вину в переводе денег ВСУ.

Правозащитный проект „Первый отдел“ (в реестре „иноагентов“ в России), специализирующийся на делах о госизмене, писал со ссылкой на свои источники, что поводом для дела стал единственный перевод, сделанный Хаваной в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. Девушка, по информации правозащитников, перевела 51,8 доллара в основанный в США фонд гуманитарной помощи украинцам Razom for Ukraine.

Ксения Хавана (Карелина — ее девичья фамилия), по версии ФСБ, которое вело следствие, „с февраля 2022 года (...) инициативно осуществляла перевод денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов“.

Дело Хаваны слушается в Свердловском областном суде, процесс идет в закрытом режиме. Дело рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил другого гражданина США, журналиста Эвана Гершковича, к 16 годам колонии за шпионаж.

Госовинение ранее запрашивало для Хаваны 15 лет лишения свободы, сообщал ее адвокат после завершения прений сторон, передает „Интерфакс“.

В сообщении свердловского облсуда говорится, что Ксению Хавана (Карелину) приговор или к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Но еще до выхода из спецприемника ей оформлили задержание по уголовному делу о госизмене, после чего суд отправил ее на два месяца в СИЗО.

Такая практика — сначала арест по административному делу по надуманному поводу, а затем возбуждение уголовного дела о госизмене — стала в России весьма распространенной в последние два года на фоне резкого роста количества дел о госизмене, отмечали правозащитники.

Государственная измена (ст. 275) в Уголовном кодексе описана как совершенный „гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих гостайну либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации“.

С первых же дней полномасштабного вторжения в Украину российские правоохранители заявили, что финансовая помощь ВСУ будет рассматриваться ими как деятельность против безопасности России. Однако в первый год войны всё ограничивалось предупреждениями жертвователям.

Первые два уголовных дела о госизмене за донаты были возбуждены в 2023 году против программисток: 36-летней Нины Слободчиковой из Новосибирска и 23-летней Тамары Паршиной из Хабаровска. Слободчикова была приговорена к 12 годам лишения свободы, Паршина — к 8 годам.

В конце апреля 2023 года максимальное наказание за госизмену было ужесточено. Прежде верхний его порог составлял 20 лет лишения свободы, теперь — вплоть до пожизненного.

Дело Хаваны рассматривал в Свердловском облсуде судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж американского журналиста, репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. Дело также рассматривалось в закрытом режиме и процесс занял, как и в случае Хаваны, всего несколько дней. Гершкович вину не признал.

Дело Гершковича его коллеги назвали политически мотивированным, обвинив российские власти в том, что они таким образом формируют „обменный фонд“ из иностранных граждан для последующего их обмена.

Гершковича и еще 12 заключенных, отправленных за решетку в России, действительно обменяли 1 августа на нескольких россиян, осужденных на Западе, в том числе на агента российских спецслужб Вадима Красикова, отбывавшего пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Хангошвили.

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