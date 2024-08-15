В Белгородской области вводится ЧС федерального уровня

В Белгородской области на фоне продолжающегося наступления вооруженных сил Украины в Курской области РФ вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии под председательством главы МЧС России Александра Куренкова, пишет DW.

„Масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия“

„Обстановка в регионе остается сложной и напряженной“, - заявили в МЧС. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие, добавили там. „Масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации“, - отметил Куренков. С докладами выступили Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергей Галямин.

„В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования“, - подчеркнул Куренков.

За ценами в регионе будет наблюдать Федеральная антимонопольная служба.

При ЧС федерального характера устранение последствий финансируется из федерального бюджета. Как указали в МЧС, единовременная материальная помощь может составить 15 тыс. рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей; при полной утрате - 150 тыс. рублей. Выплаты родственникам погибших устанавливаются на уровне в 1,5 млн рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тыс. рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тыс. рублей.

Режим КТО в трех областях

В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. Жители Краснояружского района Белгородской области практически полностью покинули его, отмечал Гладков.