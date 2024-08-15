WSJ: Операцию по подрыву „Северного потока“ придумала группа украинских офицеров

Примерно за три недели до взрыва группа диверсантов арендовала в немецком Ростоке небольшую прогулочную яхту „Андромеда“ через польское туристическое агентство, созданное украинской разведкой для прикрытия финансовых операций почти десять лет назад. Экипаж состоял из шести человек, четверо из них — опытные глубоководные водолазы. Также в состав группы включили женщину, присутствие которой должно было создать иллюзию, что на яхте совершает круиз компания друзей. По словам самих участников диверсии, стоимость операции составила около 300 тысяч долларов.

Залужный привлек к планированию операции нескольких офицеров — в том числе Романа Червинского, украинского полковника, служившего в Силах специальных операций. Червинский вместе с диверсионной группой вначале изучал старый и тщательно продуманный план взрыва газопровода, который, как пишет WSJ, был разработан украинской разведкой и западными экспертами еще в 2014 году после начала боевых действий в Донбассе. Однако эту идею отвергли из-за дороговизны и сложности.

Через несколько дней Владимир Зеленский, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника, утвердил этот план. Все договоренности были устными — без каких-либо бумажных документов. Однако вскоре о плане по подрыву газопроводов узнала военная разведка Нидерландов, предупредившая об этом ЦРУ, рассказали изданию несколько собеседников. После этого, по словам американских и немецких чиновников, о плане также незамедлительно проинформировали Германию.

По данным The Wall Street Journal, план уничтожения „Северных потоков“ возник у компании высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов, когда они в мае 2022 года собрались, чтобы отметить успех в приостановке полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Идея подорвать газопровод, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, принося миллиарды долларов Москве, сочли лучшим способом заставить Владимира Путина „заплатить за свою агрессию“, передает „ Медуза “.

„Я всегда смеюсь, когда читаю слухи в СМИ о какой-то масштабной операции с участием секретных служб, подводных лодок, дронов и спутников. Все это зародилось в результате ночи сильного пьянства и железной решимости горстки людей, у которых хватило духу рисковать жизнью ради своей страны“, — сказал один из украинских офицеров, участвовавший в операции.

Зеленский, узнав о подготовке к операции, раскритиковал Залужного. Однако главком ВСУ, по словам трех источников WSJ, ответил, что диверсионная группа после отправки на задание осталась без связи, поскольку любой контакт может поставить операцию под угрозу — и не может быть отозвана.

После взрывов, произошедших на „Северных потоках“ в ночь на 28 сентября 2022 года, нидерландская разведка вновь связалась с ЦРУ и передала подробный отчет об операции. США, в свою очередь, информировали об этом Германию, которая начала расследование. Немецкому следствию, как пишет WSJ, „повезло“ — экипаж „Андромеды“, покидая яхту, не помыл ее, и на ней обнаружили следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК. Следствие также установило номера мобильных телефонов и спутникового телефона Iridium, принадлежавших водолазам, что позволило восстановить маршрут яхты. К ноябрю 2022 года следствие пришло к выводу, что за взрывом стояли украинцы. При этом расследование Германии не выявило прямой связи Зеленского с операцией по подрыву.

14 августа 2024 года стало известно, что Германия выдала ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на „Северных потоках“. Ордер в июне направили в Польшу, где жил подозреваемый, но польские власти на запрос Германии не ответили, а водолаз тем временем, вероятно, успел уехать в Украину. Источники WSJ отмечают, что неспособность Польши арестовать подозреваемого стала серьезным ударом по немецкому расследованию, поскольку теперь и Журавлев, и другие фигуранты дела предупреждены и будут стараться не выезжать за пределы Украины.