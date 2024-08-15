ФОТО | Квалификация Лиги конференций: „Флора“ уступила чемпиону Исландии и завершила выступление в еврокубке

Гости активно начали матч, и уже на 6-й минуте действующие чемпионы Эстонии оказались в роли догоняющих. Арон Элис Траундарсон вывел исландцев вперёд после подачи углового. „Флора“ заработала свой первый угловой на 10-й минуте. Зенёв пробил головой с подачи Васильева, что вызвало большую суматоху в штрафной гостей, но в итоге мяч оказался в руках у вратаря „Викингура“.

После пропущенного гола хозяева активизировались и создали несколько опасных моментов, что вскоре дало результат. На 26-й минуте Сергей Зенёв отправил мяч в ворота, но судья отменил гол, зафиксировав сомнительный офсайд. А на 36-й минуте Вахер позволил слишком легко себя обыграть, после чего Николай Хансен хладнокровно поразил цель.

Хозяева начали второй тайм с напором, и на 52-й минуте Соометс точным ударом из-за пределов штрафной сократил разрыв в счете до минимума. Уже на 56-й минуте „Флора“ могла сравнять счет, но удар Васильева пришелся в штангу.

Проигрывая, „Флора“ пошла на больший риск, заменив Владислава Крейду в центре поля на второго нападающего, Раунo Саппинена. На глазах у 3028 зрителей они создали несколько опасных моментов, но сравнять счет так и не смогли.

„Флора“ проиграла исландскому чемпиону „Викингуру“ (2:3 по сумме двух встреч), который сыграет в плей-офф Лиги конференций с андоррским клубом „Санта-Колом“.

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