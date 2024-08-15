Герои и самые титулованные спортсмены Олимпиады-2024: Джокович, Дюплантис и другие
Завершившаяся парижская Олимпиада не только открыла новых чемпионов, но закрепила величие других атлетов. Ниже - список тех, кого можно назвать главными героями Игр-2024 по количеству титулов и влиянию на мировой спорт.
Новак Джокович, теннис
С пятой попытки выиграв в одиночном разряде на Играх, 37-летний сербский теннисист вошел в когорту тех, кто прошел свой спорт. В Париже, Новак, наконец, собрал „Золотой шлем“ - побеждал на всех турнирах „Большого шлема“, на всех „Мастерсах“ , на итоговом и на „Олимпиаде.
Во втором круге Джокович прошел Рафаэля Надаля (14 раз брал титул на кортах „Ролан Гаррос“), а в финале на двух тай-брейках одолел новую звезду тенниса - 22-летнего Карлоса Алькараса.
Леброн Джеймс, Стефен Карри и Дайана Таурази, баскетбол
Леброн - идеолог и вожак сильнейшей версии американской „дрим-тим“ за 32 года, которая показала волю (особенно в полуфинале с сербами) и суперкласс, сообщает Sports.ru.
Лидер „Голден Стэйт“ Карри дебютировал на Олимпиаде в 36 лет, по ходу турнира настроил трехочковые на привычный уровень и в финале отправил французов спать.
Таурази в Париже не играла главные роли в сборной США, которая в восьмой раз подряд взяла золото ОИ, зато добыла шестую на шести Олимпиадах – в командных видах спорта такого не было никогда. Сейчас Дайане - 42 года, но она уже собирается в Лос-Анджелес-2028.
Леон Маршан, Пань Чжанлэ и Кэти Ледеки, плавание
Четыре золота за Олимпиаду – далеко не потолок для плавания, но Маршан – идол французской публики – показал чудеса в более тонких делах: скорость восстановления (меньше 2 часов между заплывами) и мастерство сочетать несочетаемое (200 баттерфляем + 200 брассом).
Китаец Пань Чжанлэ - автор одного из двух неэстафетных рекордов в медленной воде Парижа. Больше секунды отрыва на стометрвоке вольным стилем рассердили даже соперников. Пока что все подозрения – мимо.
Золотой дубль в Париже сделал американку Ледеки 9-кратной олимпийской чемпионкой, больше только у Майкла Фелпса. Королева длинных дистанций (800 и 1500 м) не планирует заканчивать – ей только 27, а впереди Игры на родине.
Арман Дюплантис, прыжки с шестом
Поздним вечером швед в одиночку удерживал внимание 75-тысячного „Стад де Франса“. В благодарность публике – мировой рекорд в последней попытке: теперь 6,25 м. Девятый рекорд Мондо меньше чем за 5 лет.
Сифан Хассан и Жюльен Альфред, бег
Хассан взяла в Париже бронзу на 5000 м, потом на 10 000 м, а уже через 36 часов добавила золото в марафоне, где за пару сотен метров до финиша отбила лидерство у соперницы из Эфиопии. У бегуньи из Нидерландов самый большой километраж среди всех участников Олимпиады – свыше 62 тысяч км.
Альфред - самая быстрая женщина мира: выиграла 100 м, взяла серебро на 200 м. И нанесла на карту Игр Сент-Люсию: пока Альфред – единственная медалистка из этой страны.
Тедди Ринер, дзюдо
Домашняя Олимпиада, два золота (в том числе для команды), вирусный кадр с тасканием корейского соперника за шиворот. Можно ли закончить со спортом эффектнее?
Михаин Лопес, борьба
Пять Олимпиад – пять побед кубинца. Невероятный результат, которого нет ни у кого в истории Игр (у россиянина Александра Карелина - три золота).
Симона Байлс, спортивная гимнастика
Американка не догнала Ларису Латынину по победам на Играх, но приблизилась: увезла из Парижа три золота и серебро. В Лос-Анджелесе-2028 ей будет 31 год – останется ли бить возрастные рекорды?
Ремко Эвенепул, велошоссе
Бельгиец цавоевал два золота, не оставив другим гонщикам ни шанса. А еще сделал самую красивую фотку на фоне Эйфелевой башни.
Изабель Верт, конный спорт
Первое золото Олимпиады немка взяла в 1992-м. Сейчас ей 55 лет – и в Париже Верт добыла золото и серебро. Она единственная спортсменка в истории Игр, которая завоевывала медали на семи турнирах.
Лаша Талахадзе, тяжелая атлетика
Грузинский супермен не проигрывает на крупных турнирах почти 10 лет: семь побед на чемпионатах мира, семь побед на Евро. А теперь и третье золото Олимпиад.
Баходир Жалолов, бокс
Узбек Жалолов выиграл вторую Олимпиаду подряд. Единственный супертяж, который брал золото дважды. При этом Узбекистан стал лучшим в боксе (пять золотых – последней столько завоевывала только Куба в 2004 году).
Ким У Чжин, стрельба из лука
Кореец взял в Париже три золота и вошел в историю как лучший в своем виде – у него пять побед на Олимпиадах.
Ма Лун, настольный теннис
Китаец Ма Лун – самый титулованный спортсмен страны за всю историю (шесть побед на Играх). Уровень.
Виктор Аксельсен, бадминтон
Датчанин знает, как побеждать китайцев в их виде. Учился у лучших, освоил язык и взял второе золото Олимпийских игр.
Иван Литвинович, прыжки на батуте
Единственный спортсмен, в честь которого в Париже играл гимн нейтральных атлетов. Белорус защитил титул, добытый три года назад в Токио.
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