Герои и самые титулованные спортсмены Олимпиады-2024: Джокович, Дюплантис и другие

Новак Джокович, теннис

С пятой попытки выиграв в одиночном разряде на Играх, 37-летний сербский теннисист вошел в когорту тех, кто прошел свой спорт. В Париже, Новак, наконец, собрал „Золотой шлем“ - побеждал на всех турнирах „Большого шлема“, на всех „Мастерсах“ , на итоговом и на „Олимпиаде.

Во втором круге Джокович прошел Рафаэля Надаля (14 раз брал титул на кортах „Ролан Гаррос“), а в финале на двух тай-брейках одолел новую звезду тенниса - 22-летнего Карлоса Алькараса.

Леброн Джеймс, Стефен Карри и Дайана Таурази, баскетбол

Леброн - идеолог и вожак сильнейшей версии американской „дрим-тим“ за 32 года, которая показала волю (особенно в полуфинале с сербами) и суперкласс, сообщает Sports.ru.

Лидер „Голден Стэйт“ Карри дебютировал на Олимпиаде в 36 лет, по ходу турнира настроил трехочковые на привычный уровень и в финале отправил французов спать.

Таурази в Париже не играла главные роли в сборной США, которая в восьмой раз подряд взяла золото ОИ, зато добыла шестую на шести Олимпиадах – в командных видах спорта такого не было никогда. Сейчас Дайане - 42 года, но она уже собирается в Лос-Анджелес-2028.

Леон Маршан, Пань Чжанлэ и Кэти Ледеки, плавание

Четыре золота за Олимпиаду – далеко не потолок для плавания, но Маршан – идол французской публики – показал чудеса в более тонких делах: скорость восстановления (меньше 2 часов между заплывами) и мастерство сочетать несочетаемое (200 баттерфляем + 200 брассом).

Китаец Пань Чжанлэ - автор одного из двух неэстафетных рекордов в медленной воде Парижа. Больше секунды отрыва на стометрвоке вольным стилем рассердили даже соперников. Пока что все подозрения – мимо.

Золотой дубль в Париже сделал американку Ледеки 9-кратной олимпийской чемпионкой, больше только у Майкла Фелпса. Королева длинных дистанций (800 и 1500 м) не планирует заканчивать – ей только 27, а впереди Игры на родине.

Арман Дюплантис, прыжки с шестом