Британская бегунья преодолела марафон Олимпиады со сломанной ногой

31-летняя Роуз Харви заняла 78-е место в марафоне, который проходил в Париже при температуре 24 градуса (2:51.03). Ее личный рекорд — 2:23.21, установленный на чикагском марафоне в прошлом году.

По словам британской спортсменки, уже через несколько километров ей стало ясно, что её нога, которая начала болеть на тренировке три недели назад, „снова сильно болит“. Позже выяснилось, что она пробежала марафон со стрессовым переломом бедренной кости.

„Было очень тяжело“, — сказала Харви в интервью BBC. „Спуски были адом, и становилось всё хуже. На половине дистанции я уже знала, что это будет невероятно больно“.

Несмотря на то, что бегунья проходила лечение перед Олимпиадой, ее состояние не улучшилось. Врачи и физиотерапевты сказали Харви, что участие в марафоне только усугубит её состояние.

Однако она решила выйти на старт, так как у Великобритании не было резерва, чтобы заменить ее.

„Несмотря на то, что большинство моих целей в гонке стало недостижимо, все еще оставалась крошечная часть моей олимпийской мечты, которую я могла удержать – и это было завершение олимпийского марафона. Я не могла сдаться“, — написала спортсменка в Instagram.

„В любой другой гонке я бы остановилась, и было столько моментов, когда я думала, что не могу сделать больше шага. Постоянно говорила себе улыбаться, впитывать энергию невероятной толпы и просто переставлять одну ногу на другую. Это то, что я никогда не забуду – участие в Олимпийских играх. Возможность разделить гонку со многими моими замечательными друзьями и семьей означало для меня все“, — добавил Харви, которой теперь приходится передвигаться с помощью костылей.

В Париже женский марафон выиграла Сифан Хассан, преодолевшая дистанцию с новым олимпийским рекордом - 2:22:55.

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