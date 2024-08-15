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15.08.2024, 11:30

Лаури Лаатс: беспорядок в государственных финансах - результат „страусиной“ политики реформистов

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Лаури Лаатс
Лаури Лаатс
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Правительственная коалиция должна найти в себе силы не только повышать налоги, но и выяснить реальное состояние государственных финансов, а также решительно сократить расходы госсектора и бюрократию.

Уважаемый коллега Тоомас Уибо, руководитель парламентской фракции Eesti 200, недавно выступил с несколько неожиданным заявлением в издании Delfi, где отметил, что нынешнее введение новых налогов вызвано действиями правительств, возглавляемых Центристской партией. Это заявление было поддержано лидером фракции социал-демократов, который подчеркнул, что у законопроекта об автоналоге есть аспекты, которые социал-демократам очень сложно поддержать, несмотря на то, что они проголосовали за введение налога.

Обращение председателя Центристской партии к канцлеру юстиции по поводу несправедливого налога на автомобили вызывает понятное беспокойство у политиков коалиции, так как им самим стыдно за произошедшее. Однако, когда речь заходит о плохом состоянии экономики страны, ответственность должна лежать на политиках Партии реформ, а не на Центристской партии.

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