Лаури Лаатс: беспорядок в государственных финансах - результат „страусиной“ политики реформистов

Уважаемый коллега Тоомас Уибо, руководитель парламентской фракции Eesti 200, недавно выступил с несколько неожиданным заявлением в издании Delfi, где отметил, что нынешнее введение новых налогов вызвано действиями правительств, возглавляемых Центристской партией. Это заявление было поддержано лидером фракции социал-демократов, который подчеркнул, что у законопроекта об автоналоге есть аспекты, которые социал-демократам очень сложно поддержать, несмотря на то, что они проголосовали за введение налога.