Погоня полиции за нелегалами в Литве: группа мигрантов бежала, автомобиль загорелся

На улице Расос автомобиль совершил аварию, а потом загорелся. Из машины выбежала группа молодых людей и бросилась бежать во дворы многоквартирных домов. На место происшествия выехали врачи и пожарные-спасатели.

Представители Главного комиссариата полиции Каунасского округа Литвы информировал, что в среду, в 09:30 пограничники сообщили, что в Кедайняйском районе, на дороге Паневежис–Аристава–Ситкунай, в автомобиле Audi вероятно, везут нелегальных мигрантов. Полиция останавливала автомобиль, однако его водитель не подчинился и пытался скрыться. Автомобиль поехал в сторону города, где на перекрестке зацепил автомобиль Ford, которым управляла 40-летняя женщина. В автомобиле были еще два человека.

К счастью, никто серьезно не пострадал. Автомобиль Audi затем врезался в светофор и загорелся. Из машины выбежали семь человек (все нелегалы), пятерых сразу же удалось задержать. Поиски еще двоих продолжаются. В ДТП незначительные травмы получила водитель Ford. В больнице выяснилось, что у нее нарушена сердечная деятельность, стресс вызвал обострение болезни. Врачам удалось восстановить сердечный ритм, женщине назначено амбулаторное лечение.

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