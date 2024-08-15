ХАМАС отказывается участвовать в новых переговорах по Газе. Израиль подтвердил участие

Представитель ХАМАС сказал Би-би-си, что группировка не хочет участвовать в „переговорах ради переговоров, под прикрытием которых Израиль продолжает вести войну“.

По его словам, эта палестинская вооруженная группировка хочет увидеть „дорожную карту“, конкретный план исполнения договоренностей, и этот план должен быть основан на предложениях, выдвинутых в мае президентом США Джо Байденом.

Представитель ХАМАС вновь обвинил Израиль в том, что он перед переговорами выдвигает дополнительные условия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращает эти обвинения ХАМАС.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в среду подтвердила, что израильская делегация будет присутствовать на переговорах о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников, которых группировка ХАМАС захватила во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года.

Переговоры пройдут в столице Катара Дохе.

„Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху, а также мандат на проведение переговоров“, — говорится в заявлении.

Как сообщали ранее израильские СМИ, в Доху отправятся глава разведки „Моссад“ Давид Барнеа, глава службы безопасности „Шин-Бет“ Ронен Бар, а также советники Нетаньяху и представители Армии обороны Израиля.

Как пишет AFP со ссылкой на источник, во встрече также примет участие директор ЦРУ Уильям Бернс.

Reuters сообщает со ссылкой на источник, что во встрече примут участие официальные лица из Израиля, Катара, США и Египта, а с ХАМАС посредники рассчитывают провести консультации после переговоров в Дохе.

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан ранее сказал агентству Associated Press, что группировка примет участие в переговорах только в том случае, если на них пойдет речь о реализации предложения, подробно изложенного президентом США Джо Байденом в мае и одобренного на международном уровне.