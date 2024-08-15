ХАМАС отказывается участвовать в новых переговорах по Газе. Израиль подтвердил участие
Член руководства ХАМАС сказал Би-би-си, что группировка не будет участвовать в новых переговорах о перемирии в Газе и освобождении заложников. Эти переговоры ХАМАС и Израиля через посредников должны возобновиться в Катаре в четверг. Израиль подтвердил свое участие, передает BBC News Русская служба.
Представитель ХАМАС сказал Би-би-си, что группировка не хочет участвовать в „переговорах ради переговоров, под прикрытием которых Израиль продолжает вести войну“.
По его словам, эта палестинская вооруженная группировка хочет увидеть „дорожную карту“, конкретный план исполнения договоренностей, и этот план должен быть основан на предложениях, выдвинутых в мае президентом США Джо Байденом.
Представитель ХАМАС вновь обвинил Израиль в том, что он перед переговорами выдвигает дополнительные условия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращает эти обвинения ХАМАС.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в среду подтвердила, что израильская делегация будет присутствовать на переговорах о перемирии в секторе Газа и освобождении заложников, которых группировка ХАМАС захватила во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года.
Переговоры пройдут в столице Катара Дохе.
„Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху, а также мандат на проведение переговоров“, — говорится в заявлении.
Как сообщали ранее израильские СМИ, в Доху отправятся глава разведки „Моссад“ Давид Барнеа, глава службы безопасности „Шин-Бет“ Ронен Бар, а также советники Нетаньяху и представители Армии обороны Израиля.
Как пишет AFP со ссылкой на источник, во встрече также примет участие директор ЦРУ Уильям Бернс.
Reuters сообщает со ссылкой на источник, что во встрече примут участие официальные лица из Израиля, Катара, США и Египта, а с ХАМАС посредники рассчитывают провести консультации после переговоров в Дохе.
Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан ранее сказал агентству Associated Press, что группировка примет участие в переговорах только в том случае, если на них пойдет речь о реализации предложения, подробно изложенного президентом США Джо Байденом в мае и одобренного на международном уровне.
„Мы сообщили посредникам, что […] любая встреча должна быть основана на обсуждении механизмов реализации [соглашения] и установлении сроков, а не на переговорах о чем-то новом. В противном случае ХАМАС не видит причин для участия“, - сказал Хамдан в интервью AP.
Катар, Египет и США на прошлой неделе призвали Израиль и ХАМАС к возобновлению переговоров о перемирии в Газе и освобождении заложников-израильтян, „чтобы закрыть все оставшиеся пробелы и начать реализацию сделки без дальнейших задержек“.
Президент США Джо Байден накануне предположил, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС в Газе может помочь удержать Иран от нападения на Израиль.
Иран, который последние две недели грозит нанести удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, ранее косвенно дал понять, что успех на переговорах в Дохе может убедить его отказаться от возмездия.
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в иранских службах безопасности, Иран вместе с союзниками, в первую очередь „Хезболлой“, готов нанести прямой удар по Израилю, если сделка сорвется или в Тегеране почувствуют, что Израиль намеренно затягивает переговоры.
Источник агентства не сказал, сколько именно Иран готов ждать.