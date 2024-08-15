ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией. Глобальная вспышка уже случалась — но то был менее опасный штамм

Новая эпидемия началась со вспышки в Демократической республике Конго, где погибли 450 человек, а затем распространилась по Центральной и Восточной Африке.

Глава ВОЗ Адханом Гебрейесус объявил, что за первую половину этого года число заболевших уже превысило число случаев за весь прошлый год, и он по рекомендации комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям объявляет новую эпидемию „чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здоровья“.

„Нужен скоординированный ответ международного сообщества, чтобы остановить эту вспышку и спасти людей“, — сказал Гебрейесус.

Оспа обезьян — крайне заразное вирусное заболевание, вирус передается от человека к человеку через непосредственный телесный контакт, например, во время секса, а также воздушно-капельным путем — если больной дышит в лицо другого человека или разговаривает близко к нему.

Болезнь сопровождается симптомами, похожими на симптомы гриппа, а также сыпью и волдырями на коже и в среднем в четырех случаях из ста приводит к смерти.

В справке об оспе обезьян на своем сайте ВОЗ напоминает, что в мае 2022 года эта болезнь внезапно и стремительно распространилась по Европе, Северной и Южной Америке, а затем и по всему миру, и в итоге в 110 странах ею переболели 87 тысяч человек, а 112 заболевших умерли. При этом чаще всего заражались мужчины-геи и бисексуалы — но не только они.

Та вспышка была вызвана менее опасным штаммом — т. н. „кладой II“.

Сейчас по Африке распространилась „клада I“, а она убивает до 10% заболевших.

С начала года в Демократической республике Конго зарегистрировано более 13700 случаев заболевания оспой обезьян и не менее 450 смертей.

Кроме ДРК, случаи заражения обнаружены в Центрально-Африканской Республике, Бурунди, Кении, Руанде и других странах.