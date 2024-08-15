При столкновении истребителей во Франции погибли два пилота
В результате столкновения двух истребителей Rafale на северо-востоке Франции 14 августа погибли два пилота, сообщил президент Эмманюэль Макрон. Они потерпели крушение над департаментом Мёрт и Мозель во время учебного полета.
„Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale“, — написал Макрон.
Инцидент произошел на авиабазе Сент-Дизье во время тренировочного полета. Его причины пока не оглашались. Всего в учениях участвовали три летчика. Пилоту одного из разбившихся самолетов удалось катапультироваться. Он выжил и отделался травмами, сообщает L’Est Républicain.
Истребители были из эскадрильи „Аквитания“. По информации издания, все пилоты имеют французское гражданство.
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