ВИДЕО | Руководитель Департамента здоровья о ситуации в скорой помощи: „Паниковать не стоит“

По мнению доктора Василия Новака и доктора Рауля Адласа, для окончательного решения проблемы необходимо централизованное управление, по крайней мере, на региональном уровне. По мнению Адласа, это означает, что одна руководящая сила будет „дирижировать“, в какую больницу обращаться пациентам. „Объединение таллиннских медицинских учреждений может стать одним из шагов на пути к решению проблемы“, - сказал Новак в интервью Delfi.

„Решение, безусловно, заключается в том, чтобы рассматривать управление как единое целое. Сейчас у таллиннских больниц два владельца - самоуправление и государство, но на уровне самоуправлений можно было бы руководить ими более системно“, - сказала Лао.

По словам Лао, больницы сами оценивают свою ситуацию и при необходимости запускают кризисный план. Вчера в PERH была пограничная ситуация с повышенным риском кризиса, которая, однако, не достигла кризисного уровня, и поэтому кризисный план вводить не пришлось.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал на пресс-конференции в Департаменте здоровья, что сложившая во вторник ситуация все же проблематична для службы скорой помощи и одним из решений было бы, например, снижение порога оценки кризисной ситуации.

„Я считаю, что он (кризисный порог - ред.) уже достаточно точен, нам не стоит паниковать. Кризисные ситуации четко определены, для них сформированы правила поведения, причем не только в сфере здравоохранения, но и в сфере внутренней безопасности, спасательных служб и полиции“, - сказала Лао в интервью Delfi.

Также, по ее словам, нельзя забывать о других пациентах больницы, так как в кризисной ситуации так называемые „красные травмы“ или срочные пациенты обслуживаются за счет других пациентов, сказала Лао на пресс-конференции.

„Больница могла бы справиться с восемью пациентами из ЭМО, если бы не было других пациентов. Вопрос в общем количестве. Если мы посмотрим на данные PERH, то в течение дня в ЭМО обращаются сотни людей“, - добавила Лао.

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