Украинский клуб, доминировавший в эстоно-латвийской лиге на протяжении двух последних сезонов, прекратил существование

Об этом сообщил основатель команды Владимир Дубинский. Баскетбольный клуб „Прометей“ уже покинул Латвию и готовился к новому сезону в высшей лиге Украины, сообщает Basket News.

Украинский журналист Александр Прошута отметил, что закрытие клуба последовало за ситуацией, произошедшей неделю назад, когда полиция провела обыски в офисах компаний Дубинского и в его гостиничном номере в Киеве. По словам основателя команды, не было найдено ни одного доказательства, которое могло бы навредить ему или клубу.

Ранее на этой неделе украинские СМИ опубликовали заявление основателя „Прометея“ Владимира Дубинского, сообщившего, что возбужденное против клуба дело носит заказной характер.

„Нас обвиняют в отмывании средств через СК „Прометей“, обвинения в сотрудничестве со страной агрессором и тому подобное“, - заявил Дубинский.

Несмотря на эти заявления, репутация клуба была значительно подорвана, из-за чего партнеры отказались от поддержки команды. На сегодняшний день Дубинский решил распустить организацию из-за отсутствия поддержки.

„Уважаемые друзья, болельщики и преданные фанаты! Да, баскетбольный клуб „Прометей“ и академия действительно прекращают своё существование. Из-за давления правоохранительных органов наша команда, как и все другие команды СК „Прометей“, потеряла поддержку партнёров, которые не готовы нести репутационные издержки из-за участия в нашем проекте“, — написал исполнительный директор команды Дмитрий Палийчук в социальной сети.

БК „Прометей“ после начала войны России против Украины перебрался в Ригу, дважды подряд став победителем Эстоно-латвийской баскетбольной лиге. В финале турнира сезона 2023/2024 он обыграл столичный „Калев/Крамо“.

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