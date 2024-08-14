Правда ли, что священник ПЦУ призвал ставить свечи за упокой Трампа?
В июле 2024 года в соцсетях и СМИ появились сообщения, будто украинский священнослужитель попросил свою паству ставить свечки за упокой души кандидата в президенты США, поскольку тот „поддался искушению зла“. Мы проверили реальность этой истории.
Публикации о таком призыве священника Православной церкви Украины (ПЦУ) появились в Рунете 19 июля. Например, Telegram-канал „Украина.ру“ (315 000 просмотров на момент написания этого разбора) сообщил: „Украинский „священник“ из раскольничьей „церкви“ ПЦУ призвал паству ставить свечки за упокой Дональда Трампа. По его словам, потенциальный президент США „вступил в уговор со злом“ и нет иного способа помочь Трампу осознать его ошибку (судя по всему, речь идёт об отказе поддерживать Украину без всяких условий) иначе чем „Господень суд“. Разумеется, паства сатаниста из ПЦУ радостно побежала делать то, что он предложил. Если что, по православным канонам ставить свечку за упокой живому человеку из злых побуждений является тяжким грехом, поэтому поставившим мы не завидуем“. В качестве доказательств в посте приводилось несколько скриншотов из Instagram. 21 июля „Украина.ру“ повторила публикацию с похожим текстом (114 000 просмотров). На следующий день в канале телеведущего Руслана Осташко (103 000 просмотров) добавили, что священника зовут отец Назарий, и привели его предполагаемую цитату: „Его (Трампа) нежелание помогать в праведной борьбе с силами зла Украине, помогать нам, украинцам, говорит о бесовском зле, живущем в сердце этого порочного человека“. Всего, по данным TGStat, в Telegram на момент написания этого разбора появилось порядка 170 аналогичных постов, в сумме набравших свыше 1,6 млн просмотров. Например, о призыве священника ПЦУ написали каналы „Дядя Слава“ (178 000 просмотров), Voblya (134 000) и „ТВ Центр | ТВЦ“ (34 000). Аналогичные публикации встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), соцсети X (тут, тут и тут) и „Дзене“, где об этом написал телеведущий Юрий Кот, а также на сайтах газеты „Аргументы и факты“, „Союза православных журналистов“ (СПЖ), „Подоляка“, „Политаналитика“ и Newsland.
Ни в одной из упомянутых выше публикаций не приводятся ссылки ни на Instagram-аккаунт отца Назария (согласно фото профиля, он из города Глухова), ни на его исходные публикации. Из доказательств имеются лишь четыре скриншота, причём на двух из них демонстрируется один и тот же пост о Трампе, который якобы набрал 6742 лайка и получил 92 комментария. Текст публикации от пользователя с юзернеймом @otec_nazarij гласит:
„Призываю всех прихожан Православной церкви Украины прийти в храмы поставить свечи за упокой заблудшей души @realdonaldtrump, который поддался искушению зла и вступил в сговор со злом. Нет другого способа, кроме суда Господня, увещевать его и привести к пониманию того великого зла, которое он сотворил при жизни своей, вступив в сговор с наместником врага Господня и человеческого. Его нежелание помогать в праведной борьбе с силами зла Украине, помогать нам, украинцам, говорит о бесовском зле, живущем в сердце этого порочного человека“.
Два других изображения представляют собой скриншоты сториз от @otec_nazarij, который якобы репостнул публикации двух других пользовательниц. Так, @ma_elena94ua опубликовала фото из церкви и написала: „Пришли с мамочкой ставить свечи за упокой Трампа“. „Свеча за упокой Трампа (хорошо, что дома :P) RIP @realdonaldtrump (покойся с миром, Дональд Трамп. — Прим. ред.)“, — гласит пост от @ua.trepelez_l.
На момент написания этого разбора профиль @otec_nazarij в Instagram недоступен и „Проверено“ не может достоверно подтвердить, что на этой странице существовали подобные публикации. „Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена“, — сообщает платформа. Заархивированных копий профиля найти не удалось. То же самое касается пользователей @ma_elena94ua и @ua.trepelez_l.
Фактчекеры из проекта StopFake успели изучить все три страницы, когда те ещё функционировали. Наши коллеги сообщают, что запечатлённый на скриншотах аккаунт отца Назария и страницы обеих его прихожанок были приватны, то есть публикации могли просматривать лишь подписчики. При этом у них было подозрительно большое количество читателей, пишет StopFake, предполагая, что это боты. Более того, каждый из профилей менял своё имя пользователя от трёх до шести раз. Вполне вероятно, что сейчас они недоступны из-за очередного изменения юзернейма.
Кроме того, одну из фотографий, якобы от подписчицы отца Назария, „Проверено“ обнаружило на сайте стоковых снимков istockphoto.com. Согласно описанию, изображение появилось на платформе ещё в 2020 году. Снимок девушки в неназванном православном храме в Румынии сделал фотограф Раду Бигиан.
В городе Глухов Сумской области на самом деле живёт капеллан и волонтёр Назарий Ковалёв. На его Facebook-странице указан и Instagram-профиль — @nazariikovalov, где нет призывов ставить свечи за упокой экс-президента США. Более того, ещё 20 июля в своих аккаунтах в обеих соцсетях священник назвал подобные сообщения про Трампа фейком и призвал правоохранительные органы „принять меры по нейтрализации российской агентуры в информационном пространстве Украины“.
Дорогие братья и сёстры! Я, Ковалёв Назарий Викторович, являюсь благочинным Православной церкви Украины в городе Глухов.<…>Неоднократно испытывал давление на свою деятельность из-за отстаивания позиций Украинской церкви как со стороны власти в Глухове, так и российской агентуры — Московской церкви. Сегодня мне стало известно, что, прикрываясь моим именем, создали аккаунт в Instagram, где якобы я призываю ставить за упокой свечи Трампу, — это ложь! Считаю такое умышленными действиями врагов Украины, направленными против Украины, Украинской церкви и меня лично. Поэтому будьте внимательны и посещайте исключительно официальные страницы, которые указаны ниже.<…>Другие страницы и аккаунты считать мошенническими и фейковыми.
22 июля Ковалёв призвал своих подписчиков оставлять жалобы на поддельную страницу в Instagram и приложил дополнительный скриншот профиля @otec_nazarij. Согласно изображению, у фейкового отца Назария было почти 3200 подписчиков.
Наиболее ранняя публикация с фальшивыми скриншотами, которую удалось найти „Проверено“, появилась 19 июля в 16:05 по московскому времени в Telegram-канале „Шейх Тамир“ (130 000 просмотров). Наши постоянные читатели уже хорошо знакомы с этим каналом, поскольку он упоминался более чем в 160 размещённых на сайте разборах дезинформации и многократно становился первоисточником фейков.
Таким образом, украинский священнослужитель не призывал своих прихожан ставить свечи за упокой живого Трампа. Неизвестные создали фейковый Instagram-профиль реально существующего капеллана, который опроверг свою причастность к вирусным скриншотам на своих подлинных страницах в соцсетях.
Итог: Фейк