Правда ли, что священник ПЦУ призвал ставить свечи за упокой Трампа?

Публикации о таком призыве священника Православной церкви Украины (ПЦУ) появились в Рунете 19 июля. Например, Telegram-канал „Украина.ру“ (315 000 просмотров на момент написания этого разбора) сообщил: „Украинский „священник“ из раскольничьей „церкви“ ПЦУ призвал паству ставить свечки за упокой Дональда Трампа. По его словам, потенциальный президент США „вступил в уговор со злом“ и нет иного способа помочь Трампу осознать его ошибку (судя по всему, речь идёт об отказе поддерживать Украину без всяких условий) иначе чем „Господень суд“. Разумеется, паства сатаниста из ПЦУ радостно побежала делать то, что он предложил. Если что, по православным канонам ставить свечку за упокой живому человеку из злых побуждений является тяжким грехом, поэтому поставившим мы не завидуем“. В качестве доказательств в посте приводилось несколько скриншотов из Instagram. 21 июля „Украина.ру“ повторила публикацию с похожим текстом (114 000 просмотров). На следующий день в канале телеведущего Руслана Осташко (103 000 просмотров) добавили, что священника зовут отец Назарий, и привели его предполагаемую цитату: „Его (Трампа) нежелание помогать в праведной борьбе с силами зла Украине, помогать нам, украинцам, говорит о бесовском зле, живущем в сердце этого порочного человека“. Всего, по данным TGStat, в Telegram на момент написания этого разбора появилось порядка 170 аналогичных постов, в сумме набравших свыше 1,6 млн просмотров. Например, о призыве священника ПЦУ написали каналы „Дядя Слава“ (178 000 просмотров), Voblya (134 000) и „ТВ Центр | ТВЦ“ (34 000). Аналогичные публикации встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), соцсети X (тут, тут и тут) и „Дзене“, где об этом написал телеведущий Юрий Кот, а также на сайтах газеты „Аргументы и факты“, „Союза православных журналистов“ (СПЖ), „Подоляка“, „Политаналитика“ и Newsland.