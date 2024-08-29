БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Глава Сил обороны: если за пять лет мы не сможем призвать Россию к порядку, значит, мы все делаем совершенно неправильно

Если говорить на примере простых вещей, то все мы испытываем страх перед экзаменом, но если мы хорошо учимся, то нам уже не так страшно. Страх возникает из-за того, что мы не знаем, чего ожидать. Когда мы подготовлены, страх ослабевает. То же самое касается и страха перед войной. Нравится нам это или нет, но наш сосед - военный агрессор. Мое послание очень простое: бояться не нужно.