БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Глава Сил обороны: если за пять лет мы не сможем призвать Россию к порядку, значит, мы все делаем совершенно неправильно
„В сложившейся ситуации мы не должны проявлять слабость - любой ценой“.
„Обстоятельства вынудили принять пост командующего Силами обороны раньше, чем планировалось“.
„Красота в одиночку не спасет мир, но любовь может“.
Командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило поступил на действительную службу, потому что увидел рекламу „Вступай в наши ряды, увидишь мир!“ Эта реклама не обманула. Он действительно увидел мир. Теперь, когда Мерило говорит, что ежедневно работает во имя защиты Эстонии, это не только убедительно звучит, но и вселяет уверенность.
Как говорить о текущей ситуации, не пугая людей?
Ни Силы обороны, ни я никогда не ставили перед собой цель сеять страх. Причина страха - незнание.
Если говорить на примере простых вещей, то все мы испытываем страх перед экзаменом, но если мы хорошо учимся, то нам уже не так страшно. Страх возникает из-за того, что мы не знаем, чего ожидать. Когда мы подготовлены, страх ослабевает. То же самое касается и страха перед войной. Нравится нам это или нет, но наш сосед - военный агрессор. Мое послание очень простое: бояться не нужно.
Нужно понимать, что происходит?
Да. В мире прессы достаточно информации, чтобы понять: ситуация с безопасностью, мягко говоря, напряженная и становится все более сложной. Бояться здесь нечего, но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить акт потенциальной агрессии в нашу сторону. Силы обороны для того и существуют, чтобы эту агрессию предупредить.