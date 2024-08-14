Специалист по предотвращению отмывания денег: открывается курс на русском языке

На днях моему другу заблокировали счёт в банке, просто закрыли без объяснений и предупреждений. Когда его истерика немного утихла, то удалось выяснить, что он вовремя не обновил какие-то данные по какой-то мистической программе KYC.

И таких примеров масса, как в быту, так и в бизнесе.

Куда же нас отсылают эти загадочные три буквы?

Итак, спрашиваем у ChatGPT, что такое KYC и получаем очень вразумительный ответ: KYC (Know Your Customer) – это процесс идентификации и проверки личности клиентов, который проводится финансовыми учреждениями и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги. Основная цель KYC – предотвратить использование финансовых систем для целей отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий. Процесс включает в себя сбор и верификацию различных данных о клиенте, таких как:

Личные данные (имя, адрес, дата рождения). Документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение). Адресные документы (счета за коммунальные услуги, выписки из банковских счетов). Источник средств (информация о доходах, деятельности и т.д.).

KYC помогает финансовым и другим учреждениям понимать своих клиентов и их финансовую деятельность, что способствует снижению рисков и обеспечению соблюдения законодательства.

Помимо проверки клиентов, в обязанности многих компаний входит и иная обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Сегодня, кстати, такие обязанности есть не только у банков, но у бухгалтеров, продавцов, работающих с наличными деньгами, компаний, занимающихся криптовалютами и многих многих других. Неисполнение правил может повлечь за собой проблемы с законом и репутацией на долгие годы. Помните скандалы с Danske и многие другие истории последних лет, связанные с отмыванием денег? Хотите разобраться, в чем там было дело?

Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML . Вот, кстати, ещё три буквы, если кто не в курсе: AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег). Кстати, на сегодняшний день – очень востребованная профессия с очень хорошей зарплатой, а для тех, кто владеет английским языком – в любой стране мира. Впрочем, смотрите сами eFinancialCareers.

Ещё больше о вакансиях и о самой профессии можно узнать на учебном курсе: „Специалист KYC/AML“.