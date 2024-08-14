Срочников из Мурманска перебрасывают в Курскую область

Солдат срочной службы 80-й мотострелковой дивизии из Мурманской области готовятся перебросить в Курскую область, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на родителей срочников сообщает Telegram-канал „Агентство. Новости“ во вторник, 13 августа.

По словам родителей, срочники, призванные на службу только в июле, были уведомлены о планируемой отправке в Курскую область во время присяги. „Сейчас в воинской части идет подготовка срочников к поездке в командировку в Курскую область. Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей. Командование не придерживается заявления Владимира Путина от 13 июня 2023 года - не направлять солдат, проходящих срочную службу, в зону проведения боевых действий“, - говорится в заявлении родителей.

Матери солдат рассказали „Агентству“, что объединились в один чат, чтобы предотвратить их отправку в Курскую область. Telegram-канал „Осторожно, новости“ уточняет, что родственники призывников написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию на имя президента с просьбой не отправлять их близких в зону боевых действий. Эту информацию также подтвердили „Агентству“ в одной из организаций, которые занимаются правовой помощью российским солдатам.

Правозащитный проект „Идите лесом“ утверждает, что из Ленинградской области под Курск уже перебросили 250 солдат срочной службы. Вместе с тем срочников, эвакуированных с границы Курской области во время прорыва ВСУ, заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их на передовую, утверждает Telegram-канал „Верстка“, который поговорил с двумя матерями солдат.

Наступление ВСУ в Курской области